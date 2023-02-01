Глава Бугульминского района Линар Закиров в качестве символа Победы вручил участникам спецоперации молот

Кроме того, военнослужащим передали письма из дома, именные посылки от мам и жен.

Глава Бугульминского района Линар Закиров побывал в зоне спецоперации. Там он встретился с бойцами и вручил им в качестве символа Победы именной молот. Об этом чиновник сообщил в своем телеграм-канале.

Также военнослужащим был доставлен гуманитарный груз. Это тепловизоры, рации, квадрокоптер, медикаменты, теплые вещи, строительные инструменты и автомобильные запчасти. Данный список был составлен согласно просьбам и пожеланиям бойцов. Также им передали письма из дома, именные посылки от мам и жен.

- Будем продолжать сбор гуманитарной помощи для наших военнослужащих и при первой возможности снова поедем туда. Наши парни защищают Родину, и у них должен быть надежный тыл, - отметил Закиров.

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