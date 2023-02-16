Вернувшийся из зоны СВО водитель скорой помощи первым делом навестил в школе дочь

Девочка бросилась обнимать отца Фото: принтскрин видео.

Житель Набережных Челнов, вернувшийся из зоны СВО, после долгой дороги отправился сразу в школу к дочери. Момент их встречи на видео сняла педагог. Девочка не ожидала визита отца и, увидев его, долго обнимала его, плакала от радости.

Челнинец отправился на СВО добровольцем четыре месяца назад. До этого он работал водителем скорой помощи. Коллегам приходили письма от бойца во время его отсутствия.

Зимой мужчина получил ранение и попал в госпиталь. Правда, сам он уверяет, что «это просто царапины». На самом же деле травмы была весьма серьезной, он два месяца проходил лечение. Теперь ему предстоит долгое восстановление – уже в кругу семьи.

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