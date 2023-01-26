В апреле мобилизованные из Татарстана могут взять отпуск и вернуться домой

Общая продолжительность ежегодного отпуска солдата составляет 30 дней. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В апреле 2023 года мобилизованные из Татарстана смогут взять отпуск и вернуться домой. Об этом сообщает телеграм-канал Оперштаба республики со ссылкой на военный комиссариат региона.

Так, право на отпуск у мобилизованного наступает через полгода службы в зоне проведения СВО. Его длительность составляет не менее 15 суток. А общая продолжительность ежегодного отпуска военнослужащего равняется 30 дням. Для его получения ему необходимо написать соответствующее заявление. Кроме того, отпуск мобилизованному могут предоставить и по семейным обстоятельствам.

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