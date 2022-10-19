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Происшествия19 октября 2022 16:25

Дочь последней казанской жертвы «поволжского маньяка» в суде: «Что ему дать? Четвертовать»

В Казани дочь последней жертвы «поволжского маньяка» перед судом предложила его четвертовать
Авторы (2):
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Лев ИЛОНОВ
На процессе Радик Тагиров тщательно прятал свое лицо и отказывался общаться с прессой.

На процессе Радик Тагиров тщательно прятал свое лицо и отказывался общаться с прессой.

Фото: Лев ИЛОНОВ

В Верховном суде Татарстана на первое заседание по делу «поволжского маньяка» Радика Тагирова пришла дочь последней его жертвы жительница Казани Ляля Кузьмина. До начала процесса она рассказала, что увидела в квартире после убийства своей матери.

- Маме должно было исполниться 83 года. За две неделю до ее дня рождения все и произошло. Я с ней не жила в квартире. Когда пришла, там было вплоть до последней тряпки перевернуто, а шторы на окнах закрыты – квартира была на первом этаже. Моя мама была последней жертвой 30 или 31. Он видимо тогда решил уже завершить, так сказать, этап свой, - рассказала до начала заседания одно из потерпевших Ляля Кузьмина. - Ну как я его могу назвать? Ничтожество для него будет не то слово, это для него слишком мало. Это надо чем думать, чтобы нападать на беспомощных бабушек? Что ему дать? Четвертовать.

Напомним, в уголовном деле «поволжского маньяка» насчитывается ровно 749 томов. Тагирову вменяют 64 преступных эпизода. 31 из них - это убийства, 3 – покушение на убийство, а остальное - разбой. К рассмотрению зверств обвиняемого Верховный суд Татарстана приступит 26 октября.

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