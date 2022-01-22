После введения QR-кодов в общественном транспорте Татарстана ситуация с ковидом улучшилась, но ненадолго

Весь негатив от введения QR-кодов лег на работников общественного транспорта, замечают в Ассоциации АТП Татарстана. Фото: Инзиля ШАКИРОВА

С момента введения системы QR-кодов о вакцинации от коронавируса в общественном транспорте Татарстана прошло ровно два месяца. В декабре, отчасти благодаря новым антиковидным мерам, республике удалось добиться снижения заболеваемости более чем в два раза по сравнению с ноябрем. Если в конце осени в регионе ежедневно выявлялись около 250 зараженных, то к концу года их число изредка достигало 100.

- Все предпринятые в республике меры были адекватными, они позволили контролировать эпидемиологическую ситуацию и добиться быстрой стабилизации заболеваемости после подъема, - заявила в ходе коллеги Роспотребнадзора по Татарстану по итогам работы в 2021 году глава управления Марина Патяшина.

О РОСТЕ ЧИСЛА ЗАРАЖЕННЫХ, НЕСМОТРЯ НА ВВЕДЕНЫЕ АНТИКОВИДНЫЕ МЕРЫ

Вот только с начала 2022 года количество больных коронавирусом в регионе вновь начало расти и за неделю с 10 по 16 января увеличилось сразу на 15%. В ближайшие дни в РКБ республики возобновит работу закрывшийся менее месяца назад «ковидный» госпиталь.

По последним данным, в регионе выявлено 45 015 зараженных, в том числе 156 - за минувшие сутки. Около 38,2 тысячи ранее инфицированных татарстанцев выздоровели, а 1 550 - скончались. В больницах сейчас лечатся порядка 2,5 тысячи людей с коронавирусом.

Дальнейшний рост числа зараженных в Татарстане может быть связан с распространением «омикрона», о первых 11 зараженных которым стало известно 19 января. Замглавы Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина, отмечала, что новый штамм вируса в 5-7 раз заранее предыдущих, а потому попросила руководителей организаций и предприятий ужесточить утренний фильтр и усилить контроль за соблюдением сотрудниками мер профилактики. Вице-премьер региона Лейла Фазлеева также заявляла, что из-за «омикрона» число инфицированных татарстанцев может увеличиться в четыре раза.

О СИСТЕМЕ QR-КОДОВ В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ, СПУСТЯ ДВА МЕСЯЦА

Как сейчас, при такой эпидобстановке, в общественном транспорте Татарстана проверяют QR-кода? Если в ноябре недовольные люди ругались и даже нападали на кондукторов, то последний месяц о таких случаях не сообщалось. Во-первых, местным жителям, получившим хотя бы один компонент вакцины, начали выдавать «республиканские» QR-коды. Во-вторых, по наблюдению журналистов и читателей «Комсомолки», экипажи автобусов, трамваев и троллейбусов той же Казани перестали проверять привиты ли их пассажиры. Одной из основных проблем для кондукторов, наряду с агрессией горожан, стали бюджетные смартфоны, выданные властями для этих нужд: телефоны не могли сфокусироваться на QR-кодах в трясущемся транспорте, зависали при выходе в Интернет и выключались на морозе.

- Весь негатив от введения QR-кодов лег на работников общественного транспорта. Были нападения на кондукторов, из-за пассажиров кто не показывал куар-код и не выходил из автобусов, приходилось снимать общественный транспорт с маршрутов и вызывать полицию. Очень больших усилий стоило убедить сотрудников работать в новых реалиях, - вспоминают в Ассоциации автотранспортных предприятий (АТП) Татарстана.

Те кондукторы, кто не уволился сразу, сначала проверяли наличие QR-кодов без их сканирования, а после перестали делать и это. За соблюдением антиковидных мер в транспорте сейчас следят контролеры. Каждое утро они проверяют более 200 городских трамваев, троллейбусов и автобусов, а также 21 вестибюль метро. МУП «Метроэлектротранс» ежедневно отчитывается о нарушителях, число которых в последнее время не превышает 15, тогда как в первые сутки после введения системы QR-кодов в общественный транспорт столицы Татарстана не пустили 2,3 тысячи человек. Большинство непривитых пассажиров сегодня самостоятельно выходят из салона, но изредка проверяющим все же приходится вызывать полицию. Похожая ситуация наблюдается и в других крупных городах республики.

Сотрудники метрополитена Казани QR-коды проверяют до сих пор. Правда, и там, по наблюдениям горожан, сертификаты все чаще не сканируют, а потому по одному QR-коду могут пройти несколько человек.

Сотрудники метрополитена QR-коды проверяют до сих пор, чего нельзя сказать о кондукторах в наземном транспорте. Фото: Инзиля ШАКИРОВА

Документы, подтверждающие личность, у пассажиров не спрашивают ни в наземном, ни в подземном общественном транспорте. Таким образом сотрудники автотранспортных предприятий пытаются избежать конфликтов и «зайцев», которые могут проехать, пока кондуктор сверяет данные в документах и сертификатах других людей.

- План по выручке за все кругорезы по маршруту нам начальство не снизило. А ты попробуй всех успей «обилетить», - прокомментировал «Комсомольской правде - Казань» кондуктор одного из автобусов.

О ДРУГИХ НЕДОВОЛЬСТВАХ ПЕРЕВОЗЧИКОВ

Помимо необходимости проверять QR-коды и терпеть агрессию пассажиров, перевозчиков не устраивало снижение пассажиропотока, произошедшее после введения последних антиковидных мер. Президент Татарстана пообещал им предоставить субсидии, но только после того, как ограничения будут сняты. Это - слишком долго, посчитали в Ассоциации АТП республики и обратились за помощью.

- Введение QR-кодов в автобусах очень больно ударило по перевозчикам Казани. Из-за введения QR-кодов в общественном транспорте пассажиропоток сократился более чем на 30%, пропорционально упала и выручка автотранспортных предприятий, - замечали в Ассоциации в начале декабря.

К сегодняшнему дню пассажиропоток почти полностью восстановился, но на просьбу о компенсации затрат перевозчиков власти регионе официально не ответили.

О ПЛАНАХ ВЛАСТЕЙ ТАТАРСТАНА

В ближайшее время действующие ковидные ограничения в Татарстане ослаблять не планируется. Что же касается введения новых антиковидных мер, то здесь власти республики будут действовать исходя из эпидситуации.

- Все ограничительные меры, которые приняты, будут сохранены. Никаких послаблений. Ослаблять пока возможности нет, мы не видим основания для этого, - заявлял во время одного из последних совещаний в Доме правительства республики глава Татарстана Рустам Минниханов.