В РКБ Казани снова открывают госпиталь для больных коронавирусом

Такие госпиталя в республике открываются по уже отработанной схеме. Фото: Иван МАКЕЕВ

В это воскресенье, 23 января, в Республиканской клинической больнице (РКБ) Казани для пациентов с коронавирусом вновь заработает ковидный госпиталь, сообщил на пресс-конференции зам главы Минздрава Татарстана Владимир Жаворонков.

По его словам, в республике ковидные госпиталя открываются при увеличении коечного фонда под инфицированных по уже отработанной схеме.

Отметим, что во время предыдущего пика коронавируса в Татарстане было развернуто сразу около 7,5 тысяч коек для зараженных. В настоящий же момент, по данным Жаворонкова, такими больными в республике занято порядка 2,5 тысяч коек.