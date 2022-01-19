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Общество19 января 2022 11:21

В Татарстане не планируют вводить новых ограничений из-за первых случаев "омикрона"

Однако это может измениться, если эпидситуация в республике ухудшится
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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По последним данным, в регионе выявлено 44 633 случая COVID-19, в том числе 111 - за минувшие сутки.

По последним данным, в регионе выявлено 44 633 случая COVID-19, в том числе 111 - за минувшие сутки.

Фото: Олег ЗОЛОТО

На данный момент власти Татарстана не собираются вводить новых коронавирусных ограничений после выявления первых случаев заражения "омикроном". Однако это может измениться, если эпидситуация в республике ухудшится, заявила журналистам глава пресс-службы президента региона Лилия Галимова.

Она отметила, что на решение о принятии новых антиковидных мер влияет не только статистика заболеваемости, но также заполняемость коек в медучреждениях и сложность течения болезни у зараженных.

По данным на 19 января в Татарстане выявлено 44 633 случая COVID-19, в том числе 111 - за минувшие сутки. Более 37,9 тысячи ранее инфицированных местных жителей выздоровели, 1 535 - скончались. Все больные "омикроном" изолированы, чувствуют себя хорошо.