В Казани ограничили использование электросамокатов

В 60 зонах им ограничили скорость, а в девяти и вовсе запретили использовать. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В этот понедельник, 21 июня, на еженедельном совещании в мэрии Казани зам руководителя Исполкома Ильдар Шакиров озвучил новые правила использования электросамокатов в городе. Напомним, разработать их поручил президент Татарстана Рустам Минниханов. Сделал он это после того, как в республике стало расти количество травмированных из-за электросамокатов людей, одна девушка была даже сбита машиной насмерть.

Итак, в Казани, прежде всего, ограничили скорость этого вида транспорта в 60 зонах – до 10-15 км/ч. Кроме того, в городе вводится и полный запрет на использование электросамокатов в девяти зонах. Это, в том числе, территории Казанского Кремля, торгового центра «КазанМолл», парков «Кырлай» и «Урам», а также на улице Миля, промзоне на улицах Кутуя и Бухарская.

Что же касается разбросанных повсеместно арендованных электросамокатов, то власти города решили запретить их парковку в 16 местах. За нарушение предусмотрен штраф в 500 рублей. Его накладывают и взымают сами операторы по аренде этого вида транспорта. Так, в июне они так уже наказали 488 пользователей, также за различные нарушения был заблокирован 21 аккаунт арендаторов.

Помимо всего этого, в Казани вводится запрет на дачу в прокат электросамокатов детям в возрасте до 16 лет – если вес пользователя будет менее скажем 30 килограммов, то транспорт автоматически будет отключаться. И если с этим моментом хоть как-то понятно, то как быть со следующим запретом – никаких поездок в состоянии опьянения. Автоматически таким людям делать это не запретишь, да и оснастить электросамокаты теми же алкотестерами влетит фирмам-прокатчикам в копеечку.

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