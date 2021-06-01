Автоматически отключать на пешеходных переходах: в Казани решали, как бороться с лихачами на электросамокатах

Страдают не только самокатчики, но и прохожие. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Казани начали обсуждать введение правил, а скорее всего, ограничений для тех, кто любит полихачить на электросамокатах.

Так, во время круглого стола в мэрии города начальник местного управления здравоохранения Владимир Жаворонков сообщил, что за май в Казани после падения с электросамокатов с различным травмами за медпомощью обратились 915 человек. И 63 из них - это только за прошедшую неделю.

- Мы можем только предположить, сколько человек после падения не обращаются в больницы, – сказал Жаворонков. – Причем страдают не только самокатчики, но и прохожие.

Отметим, как ранее писала «Комсомолка», в связи с данной ситуацией президент Татарстана Рустам Миннихнов дал поручение в течение недели разработать безопасные правила пользования данным видом транспорта.

- Самокаты стали массовым явлением – 2 000 устройств только в аренде, а сколько на сегодня в городе частных самокатов, не можем знать никто. Кажущаяся на первый взгляд простота управления этим транспортом может привести к серьезным последствиям и травмам. Пешеходы перестали чувствовать себя в безопасности, – отметил на круглом столе мэр Казани Ильсур Метшин. - В то же время понимаем, что запретами этот вопрос не решить.

Но пока, видимо, речь идет именно об ограничениях. И к этому подталкивает статистика. По данным ГИБДД Татарстана, с начала 2021 года в регионе зарегистрировано шест ДТП с участием электросамокатов, четыре из них в Казани. Так, один человек погиб, шесть ранены, в том числе четверо детей.

Говоря о новых правилах для пользователей электросамокатов зампрокурора Татарстана Юлия Наумова отметила, что сейчас на федеральном уровне нет таковых. Приходится решать вопрос на уровне региона.

- Никто не предусмотрел правила игры, будущие регламенты должны прописывать правила и ответственность всех сторон – фирм-агрегаторов, органов местного самоуправления и граждан, которые пользуются услугами электросамокатов, – сказала Наумова.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТСЯ

Сейчас в Казани при езде на электросамокатах по территории парков, скверов и некоторым тротуарам скорость уже автоматически снижается –до 20, 15 и 10 км/час. Таких медленных зон в городе пока 70, а также 13 зон полного запрета движения на этом виде транспорта.

Но, по мнению главы ГИБДД Татарстана Ленара Габдурахманова, таких зон должно быть больше. Было решено, что их список мест, где электросамокатам ограничат скорость, будет дополняться с учетом предложений, поступивших от комитета по транспорту и районных администраций.

По его словам, в данный момент также рассматривается возможность создания электронной карты с зонами, где разрешена езда на электросамокатах и, где они будут автоматически глушиться. Прежде всего, это пешеходные переходы и проезжая часть.

- Пешеход идет со скоростью 5 км/ч, самокат в некоторых зонах едет со скоростью в пять раз больше. И водитель просто не успевает среагировать. Формально пользователь самокатом будет прав – ведь он пешеход, а что делать водителю? – сказал Габдурахманов.

Кроме того, он предложил заменить существующие дорожные знаки «Велосипедная дорожка или полоса» на знаки «Пешеходная и велосипедная дорожка с разделением движения», а также сократить количество выдаваемых в аренду электросамокатов на одного человека.

- Я сам лично проверял, на один аккаунт можно взять три самоката. К примеру, папа может взять три самоката – себе и еще двоим детям. Это нужно исключать категорически, – заявил глава ГИБДД Татарстана.

Предлагается и полностью запретить движение электросамокатов с 23.00 до 9.00, снизить их максимальную скорость до 15 км/ч на регулируемых перекрестках и ввести индекс качества вождения пользователей, чтобы в будущем блокировать аккаунты нарушителей.

На что прокатчики электросамокатов, заверили, что все это можно будет внедрить в короткие сроки, поскольку программное обеспечение каждый день совершенствуется.

ГДЕ ОСТАВЛЯТЬ

Сейчас в большинстве случаев сервисы по аренде электросамокатов позволяют оставлять их пользователям на большом расстоянии от фактического места станции парковки. Они мешают как пешеходам, так и водителям. В мэрии с этим вопросом начали разбираться. Как объявил замруководителя Исполкома Ильдар Шакиров, с прокатчиками была достигнута договоренность, что при парковке расстояние до станции была сокращена с 40 до 15 метров. Иначе пользователь просто не сможет сдать обратно арендуемый транспорт. Вот только в реальности все оказалось не совсем так.

- Мы специально проехали по городу и посмотрели по виртуальной карте. Самое максимальное расстояние, на котором могли оставить электросамокат – это 180 метров от парковки. Поэтому говорить, что сейчас эти согласованные парковки работают, рано. По факту они на виртуальной карте есть, но самокаты бросают где угодно, и они снова мешают пешеходам и машинам, – сказал глава ГИБДД Татарстана Ленар Габдурахманов.

Он отметил, что это вопрос еще требует доработки.

СПРАВКА

Аренда электросамокатов в Казани представлена двумя федеральными компаниями. Они предоставляют для пользования 2 100 единиц этого транспорта. Только в этом году их в прокат взяли более 700 тысяч раз. В начале сезона в городе доступными для использования числились более 1 200 парковок. В свою очередь количество уникальных пользователей, зарегистрированных в сервисах, достигло уже 300 тысяч человек.