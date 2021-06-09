В Татарстане осудили мать, которая ехала на электросамокате с младенцем и упала

Решение суда пока не вступило в законную силу, а значит его еще могут оспорить. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иннополисе суд признал 35-летнюю местную жительницу виновной по уголовной статье «причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Это первый подобный приговор в Татарстане связанный с электросамокатом.

Было доказано, что днем 31 августа прошлого года осужденная ехала на электросамокате вместе со своим годовалым сыном. Она его зафиксировала на груди при помощи специальной переноски. В один из моментов женщина не справилась с управлением и упала на тротуар. В результате произошедшего малолетний ребенок получил тяжелые травмы головы.

- Женщину, которая так и не признала своей вины, приговорили к пяти тысячам рублей штрафа в доход государства. Данное решение пока не вступило в законную силу, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

Напомним, из-за участившихся травм от катания на электросамокатах и количества сбитых ими людей, в том числе и детей, президент Татарстана Рустам Минниханов поручил разработать в республике безопасные правила пользования данным видом транспорта. Так, власти Казани, например, предложили снижать автоматически его скорость в определенных местах, среди которых парки, скверы и пешеходные улицы, а также запретить детям пользоваться ими.

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