В Казани уволили полицейского, выложившего в интернет видео с допроса Ильназа Галявиева

Такое решение в МВД Татарстана приняли по итогам служебной проверки.

Суровые кадровые решения были приняты главой МВД Татарстана Артемом Хохориным после того, как в интернет попало видео с первого допроса 19-летнего Ильназа Галявиева, который устроил стрельбу в школе №175 в Казани утверждал, что осознал себя Богом.

По данному факту была сразу назначена служебная проверка. Автора ролика вычислили быстро - помогли камеры видеонаблюдения, которыми оснащен отдел полиции "Гвардейский". Именно туда сразу после задержания привезли Галявиева.

Так было установлено, что автором ролика с допроса стал старший лейтенант полиции занимающий должность оперуполномеченного отделения по раскрытию преступлений против собственности. И сегодня, 19 мая, как стало известно "Комсомолке" из собственных источников в правоохранительных органах, полицейский был уволен за ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей и за проступок, порочащий честь сотрудника правоохранительных органов.

Также, по словам источников, наказан и его непосредственный руководитель - начальник уголовного розыска отдела полиции "Гвардйский" Руслан Литфуллин, который пытался скрыть проступок своего сотрудника.

С официальной формулировкой: за отсутствие контроля над подчиненными, Лутфуллин снят с занимаемой им должности и переведен на другую работу.

- На самом деле неизвестно, зачем оперативник снимал это видео, - поделился с "Комсомолкой" своей точкой зрения один из экс-сотрудников полиции. - Если ради денег, то это предательство однозначно. Когда совершаются резонансные происшествия, как то же нападение на школу, сразу чуть ли ни каждому полицейскому поступают звонки от журналистов с просьбой слить информацию. И денег предлагают, но никаких денег не хватит, чтобы оценить сейчас все, что потерял этот оперативник: оклад, статус и свою карьеру.

Но есть и другая сторона. Видеозапись могла быть сделана ради того, чтобы показать коллегам, что сейчас происходит с задержанным. Но видео стало вирусным, и распространение его в соцсетях уже никто не смог проконтролировать. Тут вопрос стоит о том, что в цепочке тех, кто получил видео, нашелся тот самый предатель, который мог за деньги "слить" этот ролик.

Напомним, стрельба и взрыв в школе №175 в Казани произошли утром 11 мая 2021 года. Их устроил бывший ученик образовательного учреждения - 19-летний Ильназ Галявиев. На входе его пытался остановить 62-летний вахтер. Мужчина был ранен. Также, но уже смертельно, Ильназ ранил двух учительниц. От звуков выстрелов и взрыва дети с остальными педагогами закрылись в кабинетах. Кто-то начал выпрыгивать в окна, а кто-то тихо прятался под партами. Ильназ смог ворваться только в один класс. Там он снова открыл стрельбу, в результате которой погибли семь детей. После этого Ильназ вышел на крыльцо школы и сдался правоохранителям. На время следствия его арестовали. Ильназа Галявиева поместили в одиночную камеру, как склонного к суициду и готовят к отправке в институт им. Сербского (Москва), где его ждет комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Молодому человеку грозит пожизненное заключение.