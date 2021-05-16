Стрельба в школе №175 в Казани: последние новости на вечер 16 мая 2021 года

Школа № 175, где произошла стрельба, пока закрыта. Фото: Николай МЕДВЕДЕВ

С момента стрельбы в школе №175 в Казани прошло пять дней. Около 9:30 11 мая в здание учебного заведения ворвался 19-летний Ильназ Галявиев и открыл стрельбу по ученикам и педагогам. Погибли семь детей и две учительницы, десятки были ранены. «Комсомолка» сообщает последние новости на вечер 16 мая 2021 года.

УЧЕНИКИ ШКОЛЫ № 175 МОГУТ ЗАВЕРШИТЬ ГОД ДОСРОЧНО

Во время встречи представителей управления образования Казани с родителями учеников школы №175, где произошла стрельба, было принято решение предоставить возможность детям закончить этот учебный год досрочно. Тем более, что их и так планируют перевести на дистанционное обучение. Правда, выпускников 9-х и 11-х классов это не касается. Дело в том, что они, как и все остальные, будут сдавать ОГЭ и ЕГЭ.

Сдавать ЕГЭ выпускники 175 школы будут наравне со всеми. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Для того, чтобы ребенок смог завершить учебный год уже сейчас и получил итоговые оценки, согласно текущим показателям по учебе, родителям нужно будет написать соответствующее заявление, - сообщили в мэрии Казани.

Отметим, что после трагедии 11 мая школу №175 закрыли на ремонт. Учащихся там детей, в частности, из выпускных классов перевели в другую школу - №174. Там они начнут учиться с 17 мая. В здании для них выделили отдельный блок и будет работать психологическая служба МЧС. Состав классов сохранен. Преподавать будут учителя школы №175. При этом тем, кто откажется от полного очного обучения могут предложить дистант.

КАК БУДУТ РАБОТАТЬ ДРУГИЕ ШКОЛЫ КАЗАНИ

Отмечается, что на следующей неделе ученики всех других школ Казани продолжат обучение в обычном формате.

- Дистанционный формат обучения для учащихся других школ вводить не планируется. Во всех учреждениях образования усилены меры безопасности, в том числе проходной режим, - подчеркнули в управлении образования Казани.

Вопреки появившейся в соцсетях информации, речи о сокращении учебного года не идет. Также не рассматривается вопрос об отмене последнего звонка. Отдельно в школах будут проводиться классные часы на тему предотвращения возможных трагедий.

Для учеников 175 школы выделили отдельный блок. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Во всех школах регулярно проводятся мероприятия, направленные на отработку действий при чрезвычайных ситуациях, в том числе угрозе террористического акта и захвата заложников. Мероприятия проходят в форме классных часов, игр, лекций и учений, согласно планам Управления образования и образовательной организации. Эта работа будет продолжена, сейчас разрабатываются соответствующие методические рекомендации, - заявили в городском управлении образования.

КАК БУДЕТ УСИЛЕН КОНТРОЛЬ В ШКОЛАХ

О том, какие меры безопасности на сегодня предприняты в образовательных учреждениях, рассказал начальник Управления образования города Ирек Ризванов. Так, он сообщил, что все объекты образования Казани имеют металлодетекторы и оснащены системой видеонаблюдения. В 377 объектах организован пропускной режим, 552 объекта оборудованы системами оповещения и управления эвакуацией или автономными средствами экстренного оповещения, 593 объекта оснащены системой тревожной сигнализации с передачей сообщений в подразделения Росгвардии или на номер 112. В 595 учреждениях есть кнопка экстренного вызова полиции, 567 объектов оснащены системами автоматической пожарной сигнализации.

Каждого школьника на входе в ученое заведения будут проверять при помощи металлодетектора. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам начальника управления образования, на всех объектах образования обновлены инструкции по действиям при угрозе теракта, планы эвакуации, в школах регулярно проводятся инструктажи и занятия с сотрудниками МВД и МЧС по отработке алгоритма действий при возникновении угрозы ЧС.

О необходимости чаще проводить инструктажи по плану эвакуации из школ сказал начальник Управления МВД по Казани Александр Мищихин.

- В гимназии №175 учителя и школьники смогли быстро сориентироваться, не растерялись, все алгоритмы были выполнены правильно, что помогло сократить количество потерпевших, – отметил Мищихин.

Напомним, стрельба и взрыв в школе №175 в Казани произошли утром 11 мая 2021 года. Их устроил бывший ученик образовательного учреждения - 19-летний Ильназ Галявиев. На входе его пытался остановить 62-летний вахтер. Мужчина был ранен. Также, но уже смертельно, Ильназ ранил двух учительниц. От звуков выстрелов и взрыва дети с остальными педагогами закрылись в кабинетах. Кто-то начал выпрыгивать в окна, а кто-то тихо прятался под партами. Ильназ смог ворваться только в один класс. Там он снова открыл стрельбу, в результате которой погибли семь детей. После этого Ильназ вышел на крыльцо школы и сдался правоохранителям. На время следствия его арестовали. Молодому человеку грозит пожизненное заключение.