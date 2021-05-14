«Страшно представить, что было, если бы он пришел к нам»: Директор колледжа ТИСБИ рассказала о поведении и отчислении Ильназа Галявиева

В колледже Ильназ Галявиев был тихим, педагогов шокировало то, в кого он превратился. Фото: Николай МЕДВЕДЕВ

Колледж ТИСБИ, в котором учился Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской гимназии №175, находится в одном здании с татарско-русской школой №98: школьники обучаются на первом этаже, а студенты занимают второй и третий. Сегодня у входа в образовательные учреждения тихо и почти никого – студентов временно перевели на дистанционное обучение. Двери здания закрыты на ключ, по периметру и на входе дежурит охрана, специально присланная из администрации города.

ГАЛЯВИЕВА НЕ ХОТЕЛИ ОТЧИСЛЯТЬ, ТЯНУЛИ ДО ПОСЛЕДНЕГО

Студенты, которых корреспондент «Комсомолки» застала рядом с колледжем, рассказывают, что обучение в ТИСБИ хорошее, считается одним из самых престижных в Казани:

– У нас классный студенческий актив, входит в ТОП-10 по городу. Учат хорошо, как и в любом другом колледже, наверное. Просто так не отчисляют, обычно тянут до последнего, помогают окончить и получить диплом, даже если не сдал вовремя экзамены или что-то подобное, – сказал один из учащихся колледжа.

О подобной поддержке студентов перед отчислением рассказала в эксклюзивном интервью "Комсомольской Правде-Казань" директор колледжа Вероника Шамсутдинова.

Женщина отмечает, что студента не хотели отчислять до последнего. До начала 2021 года он был примерным студентом, да, мало с кем общался, но помогал, если попросят, да и в общественной жизни вуза участвовал.

Занятия студентов сегодня проходят в дистанционном формате, дверь здания закрыта, по периметру дежурят несколько охранников Фото: Инзиля ШАКИРОВА

«РОДИТЕЛИ ИСПРАВНО ПЛАТИЛИ ЗА ОБУЧЕНИЕ»

Лично директор колледжа Ильназа Галявиева не знала. Однако прекрасно может составить его портрет по словам куратора потока.

– Со слов куратора могу сказать, что это был обычный и спокойный парень, он никак себя не проявлял, у нас не было с ним конфликтов. Он всегда все выполнял, сдавал задания и экзамены вовремя, был настроен на учебу и принимал участие во всех мероприятиях вместе с одногруппниками. Но он был как-то и с группой, и без группы. У него не было ни друзей, ни девушки.

Галявиев поступил в колледж в 2017 году. Никаких вступительных экзаменов и тестов не потребовалось. Галявиеву для зачисления хватило баллов по ОГЭ. К слову, обучение в ТИСБИ платное.

– Да, бюджетных мест у нас нет. За Галявиева платили без просрочек, с этим проблем не было, - рассказала директор колледжа.

Отметим, что уже после поступления со всеми учащимися колледжа проводили психологические тренинги. Никаких странных мыслей или отклонений в поведении Галявиева не нашли.

– При поступлении психологи проводят тренинги на адаптацию, на командообразование, на выявление девиантного поведения и так далее. Ответы Галявиева никогда не вызывали у нас вопросов, но тренингов, которые выявляют какие-то склонности в агрессии, у нас не было. Конечно, у нас есть протоколы, где психолог записывает результаты и итоги тренинга. Но задача этих тренингов – другая: познакомиться, адаптироваться, узнать студентов получше.

Компьютерный класс колледжа, в котором проходили занятия у группы Ильназа Галявиева Фото: Инзиля ШАКИРОВА

«ОН НЕ ВЫХОДИЛ НА СВЯЗЬ, НАВЕРНОЕ, ГОТОВИЛСЯ К ЭТОМУ МЕРОПРИЯТИЮ»

Отучившись 3,5 года, как прилежный студент-хорошист, Галявиев просто пропал. У него началась практика. Периодически он посещал занятия, но вот когда настало время сдавать экзамены, то он пропал. На звонки не отвечал. Попытки повлиять на студента через его родителей тоже успехом не увенчались.

– У Галявиева был выпускной год, в конце декабря он вместе с группой пошел на учебную практику: там им дают профильные задания, они их выполняют. После этой части они идут на производственную практику в определенной организации – Ильназ выбрал место практики сам, активно принимал во всем этом участие, часто обращался с вопросами к преподавателям и кураторам. В конце он должен был сдавать экзамены, на которые не явился, и в этот же день с ним попыталась связаться куратор его группы, она не дозвонилась до него, но смогла поговорить с отцом. Параллельно Ильназу звонила руководительница практики, которой удалось с ним поговорить – он ей сказал, что приболел, а папа оказался не в курсе того, что сын не пришел на экзамены и пообещал, что все выяснит, но мы так и не получили от него никакой информации. Через несколько дней он снова не явился на экзамены, хотя мы продолжали звонить и узнавать, почему. Времени на дополнительную сдачу экзаменов у выпускного курса не предусмотрено, поэтому он сразу стал кандидатом на отчисление. 23 апреля мы ему последний раз звонили, он не ответил, наверное, готовился к этому «мероприятию». 26 апреля мы подписали приказ об отчислении Галявиева.

На слухи про то, что Ильназа отчислили "задним числом" директор вуза ответила категорично.

– Знаю, но у нас сохранены все звонки, переписки с отцом и нашими преподавателями.

"СЛОВА ГАЛЯВИЕВА ПРО СЕКТУ ВОСПРИНЯЛИ, КАК ШУТКУ"

Про взаимоотношения Галявиева с родителями в колледже знают не много. Он все же студент из полной семьи, пристально в вузе следят за проблемными студентами, а Галявиев, до последнего момента, таким не был.

– У куратора несколько другая функция: она передает информацию группе, решает какие-то вопросы по учебе, подсказывает и никогда не занимается выяснением отношений между студентом и родителями. Тем более мальчик хорошо учился, пристального внимания у нас к нему никогда не было. У нас есть проблемные семьи, где дети растут без отца или матери, за ними у нас особый присмотр, а Галявиев подозрений не вызывал.

Про то, что Галявиев вербовал студентов в какую-то секту директор узнала только сейчас. По ее словам, студенты воспринимали слова, как шутку, но теперь эту историю тщательно проверят.

– Я сама узнала это из СМИ, один из студентов рассказал, что Галявиев звал кого-то в секту. Но он не навязывал особо, просто сказал, что есть секта и призвал вступить. Но, студенты восприняли это как шутку и не поняли его. Это нам предстоит еще выяснить.

Здание делят между собой русско-татарская школа №98 и колледж ТИСБИ. Занятия студентов проводятся на втором и третьем эпатажах, школьников занимают первый Фото: Инзиля ШАКИРОВА

"СТРАШНО И НЕМНОГО СТЫДНО, ЧТО НАШ СТУДЕНТ УСТРОИЛ ТАКОЕ"

Когда Вероника Шамсутдинова узнала о трагедии в школе № 175 она была в шоке. Поверить в то, что стрелял именно Ильназ не мог весь педсостав.

– Даже представить страшно, если бы он пришел к нам в колледж. Честно говоря, мне было страшно и немного стыдно говорить о том, что это наш студент устроил такое. Огромное сочувствие сотрудникам школы, для меня это очень горько и больно. Куратор Галявиева до сих пор в шоке. Страшно, что ты работаешь с такими студентами, а потом видишь ужасные кадры подобного безумия. Мы же педагоги и делаем все, что в наших силах – учим, воспитываем, стараемся сделать их жизнь ярче и интереснее, поэтому такие вещи воспринимаем, как личное горе. Я работаю директором здесь 15 лет – с таким сталкиваюсь впервые, мы не привыкли, что студенты нашего колледжа становятся известны по подобным поступкам, - рассказала Шамсутдинова.

В колледже уже отреагировали на произошедшее. В ТИСБИ намерены усилить работу с каждым студентом, чтобы лучше понимать, что у него на душе.

- Мы будем искать варианты выявления таких ребят: поищем тренинги, тесты и другие способы изучения подобных студентов. Конечно, еще обратим внимание на тех, кто не вызывает сомнений и не привлекают внимание. Все-таки мы сделали вывод, что следить нужно за каждым – даже за отличниками и активистами. Будем смотреть, что у них за душой, начнем интересоваться тем, в какой семье живет ребенок, чем занимается, есть ли проблемы с родителями. Нам ничего больше не остается делать, но в то же время мы не хотим, чтобы все сейчас думали, что мы принимаем детей как в камеру хранения и будем знать о них все – это неправильно. Прежде всего мы учим, но не должны забывать о воспитании студентов, - заявила директор колледжа.

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