Путин представит к госнаградам учителей и сотрудников школы №175 в Казани

Президент России отметил самоотверженность учителей и сотрудников школы во время ЧП. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 13 мая, во время онлайн-совещания с членами Правительства России президент страны Владимир Путин заявил, что все учителя и сотрудники казанской школы №175, которые спасали жизни детей будут представлены к госнаградам.

- Все учителя и сотрудники школы действовали мужественно, профессионально. Спасали детей, как своих, закрывали собой. Стояли у входа в классы и были готовы были защищать учеников, а потом выводили их в безопасное место, - отметил Президент России.

Владимир Путин особенно отметил поступок 26-летней учительницы английского языка Эльвиры Игнатьевой, которая, по словам очевидцев трагедии, оттолкнула ребенка как можно дальше от стрелка и фактически закрыла его собой. К сожалению, полученное при этом педагогом ранение, оказалось смертельным.

В совещании также принял участие президент Татарстана Рустам Минниханов. Он поблагодарил главу госудраства за такое внимание и пообещал, что местные власти также все для поддержки учителей и персонала школы №175.