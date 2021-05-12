Собирал бомбу и пил настойку на мухоморах: как Ильназ Гаялиев готовился к нападению на школу в Казани

Ильназ Гаялиев страдал заболеванием головного мозга и употреблял лекарство, в больших дозах оказывающее наркотический эффект

«Я бог, я вас ненавижу и всех перебью», – эти крики навсегда врежутся в память учеников казанского лицея №715, переживших нападение полубезумного 19-летнего фанатика. И в память всех россиян, скорбящих о девяти его жертвах – двух прекрасных учительницах, и семерых детях, попавших под лихорадочную пальбу палача.

Факты неопровержимы: в каком бы состоянии не находился молодой человек, он прекрасно понимал, что делает. Ведь как только к зданию школы приехала полиция, чтобы не попасть под обстрел и не погибнуть, Ильназ Гаялиев сам вышел на крыльцо с поднятыми руками.

На допросе в полиции молодой человек вел себя безумно, на полном серьезе утверждая, что он – бог

Пока эксперты строят догадки о том, что же стало причиной потрясающей психической нестабильности парня, полицейские собирают факты. И на сегодняшний день кажется, что как минимум отчасти на помешательство парня могли повлиять сильные психотропы. А именно – мухоморы.

К счастью, следы преступления удалось найти в целости и сохранности. Ильназ пытался устроить поджог в квартире отца, чтобы не оставлять улик, но облажался – обгорела только дверь в одну из комнат. Издание Life приводит целую серию снимков из квартиры парня. Там правоохранители и нашли "сокровища" убийцы: баночку из под настойки мухомора, селитру, часовой механизм, алюминиевую пудру, селикагель, весы, гвозди и, неожиданно, томик Корана.

По этим уликам можно восстановить примерную картину происходящего. Молодой человек, как сам признался, пару месяцев назад, вдруг почувствовал себя богом. Причиной для помешательства могли послужить страшные головные боли, свидетельствовавшие об опухоли мозга, найденной у подростка.

Начал развиваться психоз. При чем, как часто бывает при его шизоаффективном типе, всех остальных людей, "не богов", Гаялиев стал воспринимать ровным счетом противоположно – как мерзостных и недостойных жизни тварей.

Ситуация усугубилась употреблением сильных психотропов, которые могли притуплять, в частности, головную боль. Как подтвердил в беседе с "КП" заведующий кафедрой иммунобиотехнологии "Санкт-Петербургского химико-фармацевтического университета" Игорь Красильников, в больших дозировках настойка на мухоморах, тем более самодельная, может вызывать наркотический эффект. Пьяный от наркотиков, вседозволенности и чувства собственной важности Гаялиев стал добиваться лицензии на оружие. И

По счастью, собрать по-настоящему серьезную бомбу у парня не получилось – взрывное устройство, приведенное в действие в школе, не нанесло существенного ущерба зданию и никого не ранило. А вот с оружием повезло – в конце апреля молодой человек получил одобрение и прикупил "ствол" в одном из магазинов Йошкар-Олы. А после исключения из университета и ссоры с отцом 10 мая, был сорван последний рубеж. Когда-то тихий юноша дошел до пика маниакального состояния и утром следующего дня отправился убивать детей.

Напомним, что в беседах с "КП" эксперты психиатрии предполагали такое развитие событий, как один из самых вероятных вариантов. И подробнее рассказывали о психозе, который мог стать отправной точкой для кровавого безумия, вылившегося на несчастных школьников.

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