Стрельба в школе №175 в Казани: число погибших возросло до девяти

Стрельба произошла утром 11 мая 2021 года. Фото: Евгения БУБЛИК

Президент Татарстана Рустам Минниханов официально сообщил о том, что число погибших при стрельбе в школе №175 в Казани возросло до девяти. В больнице от ранений скончалась сотрудница образовательного учреждения

В Детской клинической больнице с пулевыми ранениями, переломами и ушибами разной степени тяжести находится 18 детей. Шестеро из них в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

Напомним, утром 11 мая в Казани в свою бывшую школу №175 на улице Файзи зашел 19-летний Ильназ. Он был вооружен ружьем. 62-летний вахтер Мулланур Мустафин закрыл перед молодым человеком стеклянные двери и нажал тревожную кнопку. Ильназ выстрелил через стекло и ранил вахтера - путь был свободен. Нападавший поднялись на третий этаж и продолжил стрельбу. В коридоре он убил 26-летнюю учительницу английского. По словам очевидцев, в здании также прогремел взрыв. Дети начали спасаться через окна. Отсюда у пострадавших переломы и ушибы.