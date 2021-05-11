Стрельба в школе в Казани 11 мая 2021: прямая онлайн-трансляция с места событий

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Утром 11 мая в Казани в школу №175 на улице Файзи зашел молодой человек. Он был вооружен ружьем. 62-летний вахтер Мулланур Мустафин закрыл перед молодым человеком стеклянные двери и нажал тревожную кнопку. Ильназ выстрелил через стекло и ранил вахтера - путь был свободен. Нападавший поднялись на третий этаж и продолжил стрельбу. По словам очевидцев, в здании также прогремел взрыв. Дети начали спасаться через окна.

- Учительница закрыла дверь. Мы сначала схватились за стулья, начали их таскать, не знали, что делать, а потом начали прыгать в окна. Мы на первом этаже. Тех, кто выше спасали по лестницам, - рассказала «Комсомолке» одна из спасшихся учениц.

Полицией было оцеплено не только здание школы, но и значительная часть улицы. На место происшествия в большом количестве начали прибывать машины «скорой помощи». Родители поспешили с работы к своим детям.

В итоге силовикам удалось задержать стрелка. Им оказался 19-летний парень - бывший ученик этой школы.

В результате устроенной им стрельбы погибли не только взрослые, но четверо мальчиков и три девочки. Все они учились в восьмом классе на третьем этаже школы. Также пострадали 18 детей и трое взрослых. Их госпитализировали.

В Казани из-за произошедшего все школы отменили уроки во вторую смену. Доступ в образовательные учреждения ограничили. В школу №175 также прибыл президент Татарстана Рустам Минниханов. 12 мая он объявил в республике днем траура.