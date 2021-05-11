«Я не смогла пройти мимо этого горя»: жители Казани массово сдают кровь для раненых при стрельбе в школе

Несмотря на то, что официальный сбор был объявлен 12 мая, люди выстроились в очереди за день до назначенного срока. Фото: Илья СТРЕБКОВ

Республиканский центр в Казани начал принимать доноров. Там столпилась очередь из неравнодушных горожан. Люди решили сдать свою кровь, чтобы помочь раненным при стрельбе в школе №175 детям.

- Все лечебные учреждения Казани обеспечены достаточными запасами компонентов крови, - официально заявили власти Татарстана.

Тем не менее Республиканский центр крови из-за наплыва желающих сдать кровь объявил о приеме таких доноров 12 мая с 7.00.

Но уже сейчас там наблюдается большое количество неравнодушных казанцев. Многие из специально ради помощи раненным детям отпросились с работы.

- Нет, я никого не знаю в этой школе. Но это такое большое горе, я не могла пройти мимо и решила сдать кровь, - рассказала «Комсомолке» одна из пришедших в Республиканский центр женщина.

Днем очередь из доноров достигала более 50 человек. Из-за наплыва была организована охрана из полицейских.

Около очереди организовали охрану из полицейских. Фото: Илья СТРЕБКОВ

Напомним, сейчас в больнице находится 18 учеников образовательного учреждения и двое его сотрудников. Один из них это 62-летний вахтер Мулланур Мустафин, который закрыл дверь перед стрелком и был ранен. Мужчина успел нажать на тревожную кнопку. На место происшествия тут же выехали правоохранители. Они задержали 19-летнего Ильназа Галявиева. В результате устроенной им стрельбы погибли девять человек – семеро детей и двое взрослых.

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