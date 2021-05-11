Школа в Казани, где произошел массовый расстрел детей, отказалась от охраны в 2019 году

Фото с места событий

Школу в Казани, где произошла стрельба, вместо профессиональных секьюрити охранял лишь лишь 62-летний вахтер Мулланур Мустафин. От услуг ЧОПа учебное заведение отказалось в 2019 году. Об этом сообщают источники «КП - Казань».

Интересно, что контракт с организацией, охранявшей школу раньше, был расторгнут почти сразу после последней проверки Росгвардии, прошедшей в 2019 году. Тогда охрану в школе №175 признали полностью соответствующей действующему законодательству.

Но потом оказалось, что содержать охрану слишком дорого. На проходной посадили пожилого вахтера. И, к большому счастью, мужчина в этот день исполнил свой долг во всей полноте: он закрыл перед нападавшим Ильназом Галявиевым стеклянные двери и нажал тревожную кнопку.

Нападавший выпустил пулю в стекло и отважного мужчину и пошел дальше, в класс. К счастью, вахтерша выжила. А спустя 3,5 минуты на место уже прибыли сотрудники Росгвардии.

Напомним, что в результате нападения погибли 8 человек: это учительница Эльвира Игнатьева и семеро учеников. Еще 20 человек пострадали, при этом шестеро детей находятся в отделении реанимации. Врачи продолжают бороться за их жизнь.

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ С МЕСТА СТРЕЛЬБЫ В ШКОЛЕ №175 В КАЗАНИ

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