В Татарстане в ДТП с микроавтобусом погибли пять человек, еще четверо пострадали

В пассажирский транспорт на полном ходу врезался многотонный грузовик. Фото: предоставлено очевидцем

9 мая в 4.20 в Чистопольском районе Татарстана на 124 километре автодороги «Казань - Оренбург» столкнулись микроавтобус «Рено Трафик» и грузовик «МАН». Именно водитель последнего превысил скорость и выехал на встречную полосу движения. В результате этой аварии на месте погибли пять человек.

В результате столкновения микроавтобус буквально разорвало. Фото: предоставлено очевидцем

- Водитель и четверо пассажиров «Рено Трафик» от полученных травм скончались на месте происшествия. Еще четыре пассажира автомобиля «Рено Трафик» в возрасте от 16 до 30 лет с травмами различной степени тяжести госпитализированы в медицинское учреждение, - официально сообщили в МВД Татарстана.

Напомним, на днях в республике уже происходило похожее ДТП. Так, при столкновении двух легковых авто погибли четыре человека, в том числе и двое малолетних детей. В той аварии выжил только один – водитель одной из машин. Его госпитализировали.

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