В Татарстане в страшном ДТП погибли четыре человека, в том числе двое детей

В этой аварии выжил только один водитель. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вечером 7 мая на дороге около села Красный Бор в Татарстане произошла страшная авария. Там во время обгона 30-летний водитель автомобиля «Ниссан Альмера» из Удмуртии превысил скорость, не справился с управлением из-за чего по касательной задел дорожный отбойник и вылетел на встречку. Именно там и произошло столкновение с другим легковым авто - «Киа Рио».

Первая иномарка в результате ДТП слетела с дороги и загорелась. Находившийся в ней предполагаемый виновник аварии погиб. Кроме того, смертельные травмы получили 32-летняя пассажирка «Киа Рио», а также ехавшие с ней двое детей в возрасте трех и восьми лет. Выжил только водитель корейской иномарки. Он был госпитализирован с места происшествия.