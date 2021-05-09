В Татарстане из-за ДТП с пятью погибшими создали оперативный штаб

В результате аварии микроавтобус буквально разорвало на части. Фото: предоставлено очевидцем

Сегодня, 9 мая, в Чистопольском районе Татарстана при столкновении микроавтобуса и грузовой фуры погибли пять человек, еще четверо пострадали. Из-за этой аварии был создан оперативный штаб, который возглавил зам премьер-министра республики Шамиль Гафаров. На данный момент известно, что семьям пострадавших в этом ДТП будет оказана психологическая поддержка.

Напомним, авария произошла в 4.20 на автодороге «Казань -Оренбург». Водитель грузовика «МАН» превысил скорость и выехал на встречку, где столкнулся с микроавтобусом «Рено Трафик». В результате чего и погибли люди.