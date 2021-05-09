По факту ДТП с пятью погибшими в Татарстане начата доследственная проверка

В результате аварии пассажирский транспорт буквально разорвало на части. Фото: предоставлено очевидцем

В Чистопольском районе Татарстана в ДТП с микроавтобусом и грузовой фурой погибли пять человек, еще четверо пострадали и были госпитализированы с места происшествия. По факту данной аварии проводится доследственная проверка.

- В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ход процессуальной проверки взят на особый контроль в прокуратуре, - сообщили в надзорном ведомстве Татарстана. - На место происшествия выезжал и.о. Чистопольского городского прокурора Фидель Ахметзянов.

Напомним, страшная авария произошла в 4.20 9 мая на автодороге «Казань - Оренбург». Там водитель грузовика «МАН» превысил скорость и выехал на встречную полосу движение, где столкнулся с микроавтобусом «Рено Трафик». В связи с аварией был организован оперативный штаб, который возглавил зам премьер-министр Татарстана Шамиль Гафаров. Было принято решение об оказании необходимой психологической помощи семьям пострадавшим.