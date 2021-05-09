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Происшествия9 мая 2021 15:35

По факту ДТП с пятью погибшими в Татарстане возбудили уголовное дело

Предполагаемый виновник аварии рассказал, что отвлекся от дороги, когда потянулся за зажигалкой
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Также с места аварии в больницу на машинах "скорой помощи" увезли четверых выживших.

Также с места аварии в больницу на машинах "скорой помощи" увезли четверых выживших.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

По факту аварии в Чистопольском районе, в котором пять человек погибли и еще четверо пострадали, возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшие по неосторожности смерть пяти лиц». Сообщает прокуратура Татарстана.

- Ход расследования взят на особый контроль. Непосредственный надзор за следствием будет осуществлять прокуратура Казани, - отметили в надзорном ведомстве республики.

Напомним, ранним утром 9 мая на автодороге «Казань – Оренбург» грузовик «МАН» на полной скорости неожиданной выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом «Рено Трафик». На месте от полученных травм скончались пять человек. Водитель фуры выжил.

Как сообщил «Комсомолке» собственный источник в правоохранительных органах, мужчина уверяет, что авария произошла в тот момент, когда он на мгновенье отвлекся от дороги и потянулся за зажигалкой.

Криминал