Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских отправил в отставку правительство региона

Первым решением Алексея Русских на посту врио губернатора стала отправка в отставку правительства региона. Фото: пресс-служба правительства Ульяновской области.

Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских, назначенный на этот пост 8 апреля, отправил в отставку правительство региона. Соответствующий приказ опубликован на официальном сайте правительства.

- Объявить об отставке правительства Ульяновской области. Поручить правительству Ульяновской области исполнять свои полномочия до сформирования нового состава правительства Ульяновской области, - говорится документе, подписанном Русских.

При этом, в документе отмечается, что все заместители губернатора, назначенные на должности прежним главой региона продолжат занимать свои посты.

Напомним, что 8 апреля теперь уже бывший губернатор Ульяновкой области Сергей Морозов, руководивший регионом на протяжении 16 лет, объявил о своей отставке. Сам он объявил о намерении баллотироваться в Госдуму, а пока займет должность помощника полномочного представителя Президента России в ПФО.

- Вся моя жизнь теснейшим образом связана с родной Ульяновской областью. Для меня особая честь и ответственность - служить людям, которые здесь живут, которые верят в будущее Ульяновской области, в будущее России. Мы способны на большее: достижение более высокого качества жизни ульяновцев, в плане привлечения финансов, инвестиций, туристов. Тем самым по-настоящему превратиться в регион-лидер, который будет хорошо узнаваем как на федеральном, так и на международном уровнях. Я понял, что смогу принести еще больше пользы своей малой родине, если сосредоточу свои силы на представлении интересов региона на федеральном и международном уровнях, - заявил Сергей Морозов.

В тот же день Владимир Путин назначил нового врио губернатора Ульяновской области. ИМ стал Алексей Русских.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отставка губернатора Ульяновской области Сергея Морозова: политик решил избираться в Госдуму

Отставка губернатора Ульяновской области Сергея Морозова возможна после подписания соответствующего указа президентом России Владимиром Путиным (подробнее)

Алексей Русских - врио губернатора Ульяновской области: когда политик приедет в регион

Прежний руководитель региона Сергей Морозов ушел в отставку (подробнее)