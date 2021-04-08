Биография Алексея Русских, врио губернатора Ульяновской области

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Место ушедшего в отставку Сергея Морозова по поручению Путина с приставкой врио занял 52-летний Алексей Русских. До этого он являлся сенатором и зампредом комитета Совета Федерации по экономике.

Что известно об Алексее Русских? «Комсомолка» публикует биографию политика.

Врио губернатора Ульяновской области родился 17 июля 1968 года в Ижевске. Там же окончил школу причем с золотой медалью.

В 1991 году Русских окончил машиностроительный факультет МГТУ им. Н.Э.Баумана, по специальности инженер-электромеханик; специализировался на кафедре «Робототехнические системы и комплексы». Этот вуз как и школу он окончил с отличием.

Далее в 2002 году окончил Академию Народного Хозяйства при Правительстве Российской Федерации, специальность: финансы и кредит. Стал кандидатом экономических наук.

С 1992 по 2007 годя занимал руководящие посты на предприятиях с различной формой собственности. Является членом Центрального комитета КПРФ.

В декабре 2007 год избран депутатом Госдумы пятого созыва. В ней он стал заместителем председателя комитета по науке и наукоемким технологиям.

В декабре 2011 года снова избирается депутатом Госдумы. Становится председатель комитета нижней палаты парламента по земельным отношениям и строительству.

В 2016 году Алексей Русских в очередной раз становится депутатом Госдумы. В этот раз он уже первый зампред комитета по транспорту и строительству.

В 2018 году губернатором Московской области Андреем Воробьевым назначается сенатором Российской Федерации от исполнительного органа государственной власти региона. Становится заместителем председателя комитета верхней палаты по экономической политике.

Из наград Алексей Русских имеет почетный знак Госдумы «За заслуги в развитии парламентаризма», почетную грамоту Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, почетную грамоту правительства России. Также был отмечен и по партийной линии КПРФ.