На пост губернатора Морозов был назначен еще в 2006 году. Фото: правительство Ульяновской области

Сергей Морозов покидает свой пост ради того, чтобы принять участие в выборах в Госдуму, которые намечены на сентябрь 2021 года. «Комсомолка» рассказывает о судьбе главы региона, который подал в отставку.

- Полагаю, что, работая на благо жителей области в Государственной думе, смогу принести там больше пользы и эффективнее продвигать на федеральном уровне проекты развития региона. Именно желанием сосредоточиться на продвижении интересов жителей региона в федеральном парламенте и обусловлена моя просьба к главе государства о добровольной отставке с поста губернатора, - объяснил свой уход Морозов и добавил. - Сегодня мир очень быстро меняется, ускоряются процессы в экономике, политической и социальной жизни. Надо давать дорогу управленцам нового поколения, людям с современными взглядами, чтобы не терять темпов развития.

Биография Сергея Морозова, губернатора Ульяновской области, который подал в отставку:

Сергей Морозов родился 6 сентября 1959 года в Ульяновске. Окончив среднюю школу, он работал станочником на мебельной фабрике, после чего три года служил на Тихоокеанском флоте.

Вернувшись со службы, будущий губернатор устроился сначала слесарем на одно из автотранспортных предприятий, а после - водителем. С 1981 года Морозов работал в органах внутренних дел, где прошел путь от инспектора уголовного розыска РОВД до руководителя спецподразделения УВД Ульяновской области по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Параллельно он окончил Всесоюзный юридический институт по специальности «правоведение».

В 1995 году Серегей Морозов был назначен начальником УВД Димитровграда, а в 2000 году - избран мэром города. В 2004 году он стал главой администрации Ульяновской области, а в 2006 - после внесения его кандидатуры Президентом России Владимиром Путиным - губернатором региона. После он переизбирался на этот пост два раза.

Сергей Морозов - кандидат экономический наук, защитивший диссертацию по теме «Формирование стратегии социально-экономического развития региона». Он женат и воспитывает пятерых детей - двух сыновей и трех дочерей.