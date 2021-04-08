Алексей Русских приедет в вверенный ему регион 9 апреля. Фото: arusskih.ru

Ушедшего в отставку ради избрания в Госдуму Сергея Морозова сменил Алексей Русских. Пока, правда, с приставкой врио. Решение о его назначении руководителем Ульяновской области принял президент России Владимир Путин.

Известно, что в новом статусе уже экс-сенатор Русских прибудет в регион в эту пятницу, 9 апреля. Местным депутатам и правительству врио губернатора Ульяновской области представить полпред президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

Напомним, в этот четверг, 8 апреля, руководитель региона Сергей Морозов после 16 лет работы на этом посту заявил, что покидает его, чтобы баллотироваться в Госдуму. Выборы в нее пройдут в единый день голосования – 19 сентября 2021 года. Тогда же жители Ульяновской области изберут себе нового губернатора.

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