Экс-губернатор Ульяновской области Сергей Морозов будет работать помощником полпреда Президента в ПФО

Сергей Морозов руководил Ульяновской областью 16 лет. Фото: пресс-служба правительства Ульяновской области.

Сергей Морозов, заявивший 8 апреля о своей отставке с поста губернатора Ульяновской области, не долго оставался без работы. Во время представления нового врио главы региона Алексея Русских, полномочный представитель Президента страны в Поволжском Федеральном округе Игорь Комаров предложил Морозову место своего помощника. Политик ответил согласием.

- Отдельно хотел поблагодарить Сергея Ивановича Морозова за работу, которую он проделал. Со своей стороны, я сегодня сделал ему предложение работать помощником полномочного представителя в Приволжском федеральном округе, и он ответил согласием. Надеюсь, что вместе мы еще поработаем и на благо Ульяновской области, и на благо округа, - сказал Игорь Комаров.

Напомним, что Сергей Морозов возглавлял Ульяновскую область в течение 16 лет. Это рекорд среди нынешних губернаторов. 8 апреля 2021 года Морозов объявил о своей отставке и сообщил о намерении баллотироваться в Госдуму.

- Полагаю, что, работая на благо жителей области в Государственной думе, смогу принести там больше пользы и эффективнее продвигать на федеральном уровне проекты развития региона. Именно желанием сосредоточиться на продвижении интересов жителей региона в федеральном парламенте и обусловлена моя просьба к главе государства о добровольной отставке с поста губернатора, - объяснил свой уход Морозов и добавил. - Сегодня мир очень быстро меняется, ускоряются процессы в экономике, политической и социальной жизни. Надо давать дорогу управленцам нового поколения, людям с современными взглядами, чтобы не терять темпов развития.

В тот же день указом Президента страны Владимира Путина на должность временно исполняющего обязанности губернатора Ульяновской области был назначен Алексей Русских.

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