Проблемы с печенью, наркотики или передозировка лекарств: Что известно о состоянии капитана "Авангарда" Алексея Емелина

Диагноз Алексея Емелина до сих пор не афишируют. Фото: ХК "Авангард".

В Континентальной Хоккейной лиге сейчас самая горячая пора. Идут битвы за попадание в финал Кубка Гагарина. Однако темой №1 сейчас остается не борьба ЦСКА и СКА или "Ак Барса" и "Авангарда", а состояние здоровья капитана омского клуба Алексея Емелина, которого срочно госпитализировали после первой игры в Казани, а затем экстренно перевезли в институт Склифосовского в Москве.

ЧТО ПРОИЗОШЛО

Во время первого матча серии между "Ак Барсом" и "Авангардом" Емелин столкнулся с Артемом Лукояновым. Подняться со льда капитан омичей смог только при помощи одноклубников. Он ушел в подтрибунное помещение, но затем вернулся на лед и завершил матч.

Правда, тем же вечером Емелин почувствовал себя плохо. Его госпитализировали. По началу предполагали, что у хоккеиста коронавирус, но анализы не подтвердили опасения врачей.

Позже стало известно, что татарстанские медики диагностировали у Емелина серьезные проблемы с печенью. В то же время ряд СМИ утверждает, что состояние хоккеиста тяжелое и его готовят к пересадке печени.

СОСТОЯНИЕ ТЯЖЕЛОЕ ИЛИ СТАБИЛЬНОЕ?

В различных СМИ проскакивали заголовки о том, что Емелин в тяжелом состоянии, но накануне омский клуб выступил с официальным заявлением, которое гласит, что состояние капитана "Авангарда" стабильное. Он даже желал удачи одноклубникам.

- Состояние хоккеиста стабильное, продолжаются необходимые процедуры и обследования. Алексей на связи с командой, уже пожелал ребятам удачи в важнейшем матче финальной серии Восточной конференции КХЛ. Клуб ждет официальное заключение от врачей НИИ им. Склифосовского по диагнозу Алексея Емелина. На данный момент у клуба нет какой-либо информации, подтверждающей наличие в организме Алексея Емелина наркотических или каких-либо других запрещенных веществ. Также с удивлением наблюдаем в СМИ заголовки о том, что Алексею якобы предстоит операция по трансплантации печени. Мы не получали никаких документов на этот счет. Считаем данную информацию провокацией, направленной на дестабилизацию обстановки в команде перед важнейшей игрой, - говорится в сообщении омского клуба.

ПЕРЕСАДКА ПЕЧЕНИ - КОНЕЦ КАРЬЕРЫ

Пока точного диагноза никто не называет, но если Емелину действительно потребуется пересадка печени, то о профессиональном спорте можно забыть. Так считает заведующий кафедрой спортивной медицины РГУФКСМиТ профессор Андрей Смоленский.

- Вернуться к серьёзным физическим нагрузкам после пересадки печени, конечно, нельзя. Если Емелину пересадят печень, то кажется, что карьера для него закончена. Я не знаю точно, что сейчас с ним происходит, но может быть всё. После такой операции человек находится на препаратах. Нужно разговаривать с трансплантологами по этому вопросу. У нас занимаются пересадкой печени в Шумаковском центре и в институте Склифосовского. Под их наблюдением проходит терапия, чтобы орган не отторгся. Так что, ни о каком спорте речи не идёт, так, ОФП. Главное — выяснить причину, от чего у Емелина это произошло. Там может быть и подкапсульный разрыв печени, после которого следует операция, и он вернётся к игре через несколько месяцев. Очень странная у Емелина травма, которая несовместима с нагрузками. Скорее всего, там будет хирургия печени. Пока картина какая-то нереальная. Что касается токсического шока печени, был такой хоккеист Безукладников из "Лады№, который скончался от этого. А у Емелина нужно смотреть данные и историю болезни, разбираться. Не стоит голословно описывать ситуацию с пересадкой, - цитирует Смоленского Championat.com.

НАРКОТИКИ В КРОВИ

Минувшим вечером, как гром среди ясного неба прогремела информация, что казанские врачи нашли в анализах капитана "Авангарда" следы наркотиков. В связи с этим результаты своих исследований они направили в правоохранительные органы, сообщили в МВД Татарстана.

- По данному факту проводится проверка, - рассказали «Комсомолке» в ведомстве.

В омском клубе эту информацию сразу же опровергли. По словам главного тренера "Авангарда" Боба Хартли, в клубе стараются не обращать внимания на слухи и ждут окончательного диагноза.

- Очень много экспертов развелось вокруг этой ситуации. Сегодня мы выпустили официальное заявление от клуба и также ждём официального диагноза от медицинского персонала. Что касается меня — моя реакция абсолютно нулевая. Спекуляций много, экспертов много, но это эксперты, которые никак не могут подтвердить свою квалификацию, - заявил Хартли после третьего матча серии.

НОВЫЙ ПОВОРОТ ИЛИ ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА

Прокомментировал информацию о наркотиках бывший нападающий "Авангарда" Николай Лемтюгов. По его мнению, распространение информации о наркотиках - информационная война.

- Про наркотики в крови Алексея Емелина – это все полнейшая чушь. Казань начала информационную войну. На "войне" каждый метод хорош. Это большая игра, – написал Лемтюгов в твиттере.

В ответ на комментарий о том, что факт обнаружения следов наркотических веществ подтвердило МВД, Лемтюгов написал: "Расценивайте мой твит, как хотите! Но все по фактам, которые я знаю!".

Сегодня же в ситуации с Емелиным, вернее с его диагнозом, появился новый поворот. В ряде СМИ сообщили, что в крови Емелина нашли не наркотики, а следы сильнодействующих лекарств с кодеином. Таким образом, проблемы Емелина со здоровьем могли быть вызваны передозировкой лекарств.

Впрочем, пока точный диагноз Емелину нигде официально не раскрыли. Остается только гадать, что на самом деле с хоккеистом и когда он снова сможет вернуться на лед.