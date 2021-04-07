МВД Татарстана: в анализах капитана ХК «Авангард» Алексея Емелина нашли следы наркотиков

Емелину стало плохо во время игры, когда он упал на лед. Фото: с сайта ХК «Авангард»

В Казани врачи нашли в анализах капитана ХК «Авангард» (Омск) Алексея Емелина следы наркотиков. В связи с этим результаты своих исследований они направили в правоохранительные органы, сообщили в МВД Татарстана.

- По данному факту проводится проверка, - рассказали «Комсомолке» в ведомстве.

Напомним, Алексей Емелин почувствовал себя плохо во время матча в Казани с «Ак Барсом». После падения на лед хоккеист смог подняться только при помощи партнеров по команде. По окончании игры спортсмена увезли в больницу. Там у Емелина диагностировали серьезные проблемы с печенью. В итоге его пришлось госпитализировать в Москву. Там точного диагноза, предположительно, пока не поставили, уверяют в клубе «Авангард».

В то же время ряд СМИ утверждает, что состояние хоккеиста тяжелое и его готовят к пересадке печени.

- Емелин находится сейчас в больнице. Его состояние стабильное. К сожалению, точного диагноза у нас пока нет. Как только информация появится, мы обязательно вам сообщим. У нас две просьбы. Первая: не доверять слухам и так называемым инсайдерам. Верьте только официальной информации. В вторая просьба - просто пожелайте Алексею Емелину здоровья, держите за него кулачки. Он очень важная часть команды, ее душа. Просто помолитесь за него, кто верит и, кто не верит в слухи... это ваше дело, - цитирует КП-Омск пресс-службу ХК «Авангард».

Отметим в эту среду, 7 апреля, в 19.00 команда сыграет третий матч с казанским «Ак Барсом» без своего капитана.