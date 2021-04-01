Финал Востока КХЛ 2021: Ак Барс отомстит Авангарду за унижение двухлетней давности

"Ак Барс" не проигрывает в плей-офф уже 12 матчей. Фото: ХК "Ак Барс".

В розыгрыше Кубка Гагарина наступает самая жаркая пора - финалы конференций. Первыми в бой вступят СКА И ЦСКА, а 3 апреля 2021 года стартует серия между "Ак Барсом" и "Авангардом". Назвать фаворита в этом противостоянии сложно. С одной стороны "Ак Барс" выиграл конференцию с завидным отрывом. С другой - "Авангард" всегда был неудобным соперником для казанской команды.

ИСТОРИЯ ЛИЧНЫХ ВСТРЕЧ

"Ак Барс" и "Авангард" в рамках российских соревнований рубятся между собой уже почти 40 лет. Первый раз команды сошлись между собой в сезоне 1991/1992 еще в чемпионате СНГ. Казанский клуб тогда еще именовался "Итиль".

С тех пор команды между собой сыграли 101 раз. Небольшое преимущество на стороне "Ак Барса". Казанцы выиграли 48 раз, 37 из них в основное время. 43 раза (36 в основное время) верх брал "Авангард". Еще 10 раз команды сыграли вничью. Да, если кто и позабыл, раньше в хоккее фиксировались ничейные результаты.

Что касается серий плей-офф КХЛ, то в них команды встретятся в пятый раз. Трижды, в четвертьфинале 2009, полуфиналах 2015 и 2017 годов сильнее были казанцы, а вот в марте 2019 года "Авангард" выбил "Ак Барс" уже в первом раунде плей-офф. Причем, иначе как унижением это не назовешь. Казанцы проиграли все четыре матча с общим счетом 6:19!

За всю историю команды сыграли более 100 раз. Фото: ХК "Авангард".

С тех пор в рамках регулярных чемпионатов КХЛ команды сыграли 8 раз, одержав по 4 победы. В нынешнем сезоне команды обменялись домашними победами. В Казани дважды выиграл "Ак Барс" - 2:1 и 3:1. В Балашихе, где вот уже второй год базируется "Авангард", казанцы дважды проиграли с одинаковым счетом 0:3.

МНЕНИЕ ИГРОКОВ О СЕРИИ

- Ждем победы. Знаем, что хорошая команда, играли с ней четыре раза в регулярном чемпионате. Быстрая команда, быстрые контратаки, держат борьбу. Команда сильная, заняла второе место в конференции, поэтому ждём серьёзной борьбы, серьезно настраиваемся. Пауза действительно большая была. Мы отдохнули физически, психологически, готовились, тренировались, сыграли двусторонку. Конечно, в первом периоде первой игры придётся перетерпеть, переждать, вкатиться. Это наша работа, мы должны с этим справляться, дальше должно быть проще. Какие сильные стороны "Авангарда"? Это контратаки. Быстрая команда, катающаяся, очень хорошо держат борьбу. Много бросков блокируют защитники. Обращаем на это внимание, работаем над этим: стандарты, вбрасывания. Разбираем соперника. Думаю, они нас тоже разбирают, поэтому игра покажет, - считает защитник "Ак Барса" Кристиан Хенкель.

- После первого раунда была такая же пауза. Так что она никак не должна повлиять. Да, может где-то будет тяжело войти в игровой ритм, но именно к этому мы готовимся. Все ребята понимают, знают, что такое играть после паузы. Настрой боевой. Думаю, отдохнувшими играть лучше. Я не согласен, что Уфа играла мягкотело. Были и жёсткие силовые приёмы, и силовые приёмы – не скажу, что Уфа играла в прокат. И стычки были часто. А по "Авангарду": если анализировать их игру, то не всегда играют в тело. Их задача – забрать шайбу, а не остановить игрока. В любом случае – это хоккей, будет контактная игра. Тем более финал конференции, на кону стоит многое. Думаю, будут жёсткие, быстрые игры. "Авангард" системная, организованная команда. Не стесняется играть от простоты в нужные моменты, умеет играть по счёту. Хорошая команда, тут не может быть другой – финал конференции, полуфинал Кубка Гагарина. Слабых команд здесь точно не может быть. Только серьёзный настрой, предстоит серьёзная игра, - высказал мнение игрок "Ак Барса" Альберт Яруллин.

Последнее поражение в рамках плей-офф "Ак Барсу" нанес как раз "Авангард". Фото: ХК "Авангард".

- "Ак Барс" — хорошая команда, у нас будет серьёзный соперник, поэтому серьёзно настраиваемся на эту серию. Всегда игры плей-офф очень сильно отличаются от регулярного чемпионата, неважно, первый раунд или финал конференции. Все команды хотят победить, пройти дальше. Как я уже ранее говорил, был очень рад выйти в финал конференции, но эти эмоции уже быстро "припарковали" и сейчас готовимся к следующему раунду. До финала конференции плохие команды не доходят. Поэтому что мы, что «Ак Барс» настраиваемся только на победу, а как там уже дальше будет — после серии оценивать можно, - заявил защитник "Авангарда" Кирилл Готовец.

- Подготовка идёт хорошо: у нас было пару дней на отдых для того, чтобы немного подлечить синяки и небольшие травмы. Настраиваемся на серьёзную серию против Казани: мы знаем, что они отличная команда, и мы ждём отличную серию! Мы знаем, что Да Коста очень сильный центральный нападающий, Доус выступал за «Барыс», у него прекрасная репутация, Педан и Яруллин. Понятно, что это хорошая команда, у них габаритные игроки, и они играют в силовой хоккей. Мы знаем, что против них будет очень интересно. Нам нужно будет находить пути обхода их сильных сторон, потому что у них габаритная, силовая команда, и нам тоже нужно включать элементы силовой борьбы. Но при этом не нужно выходить и бездумно драться, просто нужно показывать грамотный и силовой хоккей, тогда всё будет хорошо, - заявил форвард "Авангарда" Рид Буше.

ЧТО СКАЗАЛИ ТРЕНЕРЫ

- "Авангард" хорошая команда, у неё хорошее большинство, ребята играют в своей зоне как можно проще. Хорошие контратаки, быстрые. Хорошая команда с хорошими исполнителями. Они довольно-таки неплохо играли с "Металлургом", очень много шайб забросили. Был один момент, когда они пропустили много, но быстро сориентировались и достойно отыграли следующие два матча. Было время, мы смотрели их игры. Мы много играли против них: у себя дома дважды выиграли, одна игра была очень рано, в самом начале регулярки. В двух играх на выезде уступили. В Москве, по-моему, вообще без шансов, довольно-таки слабую игру провели. В Балашихе уступили, они тоже выглядели неплохо. Так что ещё раз говорю − хорошая команда, многое здесь не скажешь. Мы готовимся. Мы просматриваем. Даже матчи прошлого сезона просматривали. Такова наша работа: смотреть, сопоставлять какие-то вещи. Хорошая команда, с исполнителями, хорошее большинство. Интересно будет играть, будут хорошие матчи. Первый матч будет важен, мы давно не играли. Мы отдыхали десять дней, они – пять. У них чуть-чуть есть игровой тонус. Каждый матч будет важен, каждый матч – новая страница. Готовясь к первой игре, мы не думаем о каких-то счетах. Наверное, никто об этом не думает. Готовимся к первой игре, которая будет третьего числа, - рассказал наставник "Ак Барса" Дмитрий Квартальнов.

Дмитрий Квартальнов считает, что длинная пауза не помешает казанцам выиграть серию. Фото: ХК "Ак Барс".

- Нам предстоит встреча с очень серьёзным противником: они уверенно шли на протяжении всего сезона и регулярный чемпионат закончили на первом месте на Востоке. Мы же были вторыми, поэтому логично, что мы встречаемся в финале конференции. Я считаю, что у Казани нет слабых мест, у них очень сбалансированный состав — настоящий баланс во всех звеньях нападения и в защите. Но при этом мы также отличная команда, и вот две оставшиеся, самые сильные команды сыграют в финале конференции. Что касается нашей подготовки — никаких изменений здесь нет, мы всё делаем в том же духе. Очень много изучаем игры, которые провели с ними, и которые они провели с другими командами — я думаю, что они делают то же самое. Я получаю большое удовольствие от работы с нашей командой: все ребята показывают отличное отношение к делу, вовлечённость, все целеустремлённые, сконцентрированные и показывают, что готовы учиться, готовы вносить какие-то коррективы в свои действия для того, чтобы становиться лучше и лучше. Несколько раз по ходу плей-офф нам нужно было делать определённые изменения, и ребята с этим успешно справлялись, потому что у нас по-настоящему профессиональные и отличные игроки в составе, - считает рулевой "Авангарда" Боб Хартли.

Боб Хартли надеется дать бой "Ак Барсу". Фото: ХК "Авангард".

ПРОГНОЗ НА ИСХОД СЕРИИ

"Ак Барс" нынешний плей-офф проводит безупречно. Подопечные Квартальнова ни разу не оступились, но если 4:0 в серии с "Торпедо" было вполне ожидаемым результатом, то то, что казанцы легко разберутся с "Салаватом Юлаевым" стало неожиданностью.

Вообще казанцы уже 2 года не проигрывают в плей-офф. Если вспомнить прошлый чемпионат, который был прерван из-за пандемии коронавируса, то в первом раунде казанцы разгромили "Нефтехимик" в 4 матчах. Таким образом с тех пор "барсы" выиграли три раунда с общим счетом 12:0. Последний раз казанцы проиграли в матчах на вылет как раз "Авангарду" в тот самый провальный сезон 2018/2019.

В нынешнем сезоне команды обменялись домашними победами. Фото: ХК "Авангард".

Естественно, что "барсы" будут полны решимости отомстить сопернику за прошлое унижение. Впрочем, вполне понятно, что просто казанцам не будет. "Авангард" укомплектован солидно и умеет держать удар. Достаточно вспомнить полуфинальную серию с "Металлургом", когда после поражения - 1:7, игроки "Авангарда" не рассыпались, а выиграли два следующих матча с общим счетом 9:1.

Крайне важны первые два матча, если гостям удастся увезти из Казани хоть одну победу, то все может закончиться неожиданно. И все же, "Ак Барс" должен проходить дальше. Конечно, в четырех матчах победить вряд ли получится, а вот шести должно хватить.

Прогноз на финал Востока КХЛ 2021 Ак Барс - Авангард - 4:2 (Победа казанского клуба в шести матчах).