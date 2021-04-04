"Ак Барс" впервые проиграл в плей-офф при Квартальнове: "Авангард" повел в финале Востока КХЛ

Фото: ХК "Ак Барс".

Стартовала финальная серия на Востоке КХЛ. В первом матче в Казани сошлись "Ак Барс" и "Авангард". Этот матч, да и в принципе всю серию ждали с особым интересом. Вообще казанцы уже 2 года не проигрывают в плей-офф. Если вспомнить прошлый чемпионат, который был прерван из-за пандемии коронавируса, то в первом раунде казанцы разгромили "Нефтехимик" в 4 матчах. Таким образом с тех пор "барсы" выиграли три раунда с общим счетом 12:0. Последний раз казанцы проиграли в матчах на вылет как раз "Авангарду" в тот самый провальный сезон 2018/2019. Тогда, напомним, "барсы" поиграли омичам все 4 матча с общим счетом 6:19.

Первый матч серии в составе "Ак Барса" попускали Зарипов и Да Коста. Впрочем, состав у казанцев такой, что заменить можно любого, причем, без особых проблем. В начале первого периода игровое преимущество имели хозяева льда. Два потенциально голевых момента было у Найджела Доуса: сначала форвард из выгодной позиции не сумел замкнуть передачу партнёра, а минутой позже он простреливал вдоль ворот "Авангарда", однако никто из "барсов" не успел подставить клюшку.

В середине периода Михаил Глухов пытался протолкнуть шайбу в угол, но Шимон Грубец подстраховал «ястребов». Впрочем, "Авангард" сумел открыть счет первым – затяжная атака завершилась кистевым броском Кирилла Готовца в девятку, 0:1. До перерыва несколько хороших подходов имел Дмитрий Воронков, однако воплотить их в заброшенные шайбы не удалось.

Вторая треть матча прошла в равной борьбе. "Авангард" строил свою игру, опираясь на контратаки. На 22-й минуте бросок Рида Буше прошёл чуть выше перекладины ворот Адама Рейдеборна, а атакой позже бросок Буше принял на себя Никита Лямкин.

Постепенно "Ак Барс" перевел владение шайбой в зону соперника и на 28-й минуте Кирилл Петров мог сравнивать счет, но после его броска шайба попала в штангу. В середине периода «барсы» в третий раз за матч получили право игры в большинстве и смогли сравнять счёт – шайба после броска Петрова рикошетом от конька игрока "Авангарда" влетела в ворота, 1:1. После пропущенного гола гости несколько раз тревожили Рейдеборна, а перед самым перерывом Найджел Доус опасно полез на пятак – надёжен Грубец.

На старте третьей двадцатиминутки "Ак Барс" попытался оформить быстрый гол, но бросок Харри Песонена принял на себя защитник "ястребов". На 46-й минуте сумасшедший момент имел Станислав Галиев, получивший шайбу перед воротами "Авангарда", однако переиграть Шимона Грубеца нашему нападающему не удалось.

По ходу периода команды демонстрировали ровный хоккей. Исход встречи могла решить одна шайба, ее забросил "Авангард" менее чем за две минуты до финальной сирены: Кирилл Семенов бросил с кистей, а шайба после легкого рикошета от руки Михаила Глухова пересекла линию ворот "Ак Барса". После этого тренерский штаб казанцев заменил вратаря на шестого игрока, а "Авангард" поразил пустые ворота за семь секунд до конца матча. 3:1 - "Авангард" повел в серии.

- Уступили, много не скажешь здесь. Всего один гол забили. Были моменты, шансы, к сожалению, не использовали их. Два наброса... Нужно было ловить шайбу при втором голе. Такие "мусорные" голы залетают. Нам, наверное, надо поучиться эти вещи делать. Соглашусь, что в начале третьего периода чуть-чуть уступили. Но мы очень много вбрасываний проигрывали, поэтому преимущество сразу получал соперник. У нас было больше опасных моментов, но не забили, вратарь хорошо сыграл. Немного инициативу перехватил соперник в начале третьего периода. Вроде бы, контролировали это всё, но получился такой неожиданный гол, поэтому проиграли, - подвел итог матча наставник "Ак Барса" Дмитрий Квартальнов.

Вторая игра серии также пройдет в Казани. Команды вновь встретятся 5 апреля. Начало матча в 19:00.