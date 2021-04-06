Финал Востока КХЛ 2021: Третий сухарь Грубеца и вторая победа "Авангарда" в Казани

Фото: ХК "Ак Барс".

Еще перед стартом финальной серии Востока КХЛ главный тренер "Ак Барса" Дмитрий Квартальнов говорил, что именно первая игра самая важная. Стартовый поединок казанцы проиграли, так что, чтобы уравнять шансы в борьбе за выход в решающий раунд Кубка Гагарина "барсам" кровь из носу надо было побеждать во второй игре.

Тренерский штаб "Ак Барса" после первой игры серии сделал три изменения в составе. В центр номинально первой тройки вернулся Стефан Да Коста, пропустивший три последние встречи. В обороне Андрей Педан и Роман Рукавишников заменили Тревора Мёрфи и Никиту Лямкина.

В стартовый отрезок матча "Ак Барс" взял шайбу под свой контроль: игроки «ястребов» поочередно помешали нанести броски Патрису Кормье и Стефану Да Косте, а Найджел Доус из выгодной позиции не смог замкнуть пас партнёра. На 11-й минуте "барсы" получили право на игру в большинстве и организовали штурм ворот соперника – вновь отличную возможность открыть счёт упустил Доус. Эпизодом позднее бросок Найджела принял на себя Дамир Шарипзянов. В концовке периода казанцы продолжили активно действовать на пятаке гостей, однако игроки обороны «ястребов» плотно опекали Патриса Кормье и не позволили ему нанести хороший бросок.

Вторая двадцатиминутка также началась с атак "Ак Барса" – хороший сольный проход совершил Виктор Тихонов, однако Шимон Грубец не позволил ему распечатать свои ворота. Спустя минуту Кристиан Хенкель увидел открытого Доуса и выполнил прекрасную передачу, однако защитники омичей накрыли бросок форварда. На 25-й минуте инициативу на себя взял Станислав Галиев, совершив сольный проход, но ему не хватило точности при броске. В середине периода «Авангард» смог выйти вперёд: Кирилл Готовец в касание замкнул передачу партнёра в верхний угол, 0:1. Неожиданная результативность от защитника, который забивает во второй финальной игре подряд. Для сравнения во всей регулярке он отличился лишь один раз.

Третий период начался для команды Дмитрия Квартальнова с большинства, но омичи смогли успешно "засушить" хозяев. "Барсы" выбрали высокий темп игры, однако раз за разом свою команду спасал Грубец. Опасные эпизоды у ворот соперника были у Харри Песонена и Артема Лукоянова.

Шайба упорно не лезла в ворота гостей, а вот омичи нашли возможность удвоить счет. На 53-й минуте, играя «5 на 4», Оливер Каски бросил от синей линии, а Клим Костин подправил шайбу в ворота.

Менее чем за полторы минуты игрок «ястребов» заработал удаление за выброс шайбы – тренерский штаб казанцев заменил вратаря на шестого полевого игрока, но перевести матч в овертайм «Ак Барсу» не удалось. 2:0 - вторая победа "Авангарда". Отметим яркую игру голкипера гостей Грубеца. Для него это уже третий матч на ноль в играх против "Ак Барса" в сезоне.

- Ноль голов, никак в плей-офф не выиграешь. Здесь надо забивать первым. Не удаётся нам взломать оборону, пока не получается. Ничего не потеряно, продолжаем работать. Много чего не получается, если мы забиваем ноль голов. Есть моменты – они подчищают, вратарь играет хорошо. Согласен, мало бросков. У нас есть линии, которые даже не довели до бросков. Не могу сказать, что [виной этому] какой-то лишний пас, просто соперник играет неплохо. Подумаем, нам здесь надо найти ключи к их воротам, - подвел итог матча Дмитрий Квартальнов.

Счет в серии стал 2:0 в пользу "Авангарда". Серия переезжает в Балашиху, где команды сыграют 7 и 9 апреля. Начало матчей – в 19:00.