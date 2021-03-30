Взрыв газа в Зеленодольске 29 марта 2021: список погибших и пострадавших

В результате взрыва обрушились 7 квартир. ФОто: прокуратура РТ.

Опубликован список пострадавших при взрыве бытового газа в Зеленодольске. Данные приводят @zelnovosti. Напомним, в результате взрыва газа в доме №39а на улице Ленина разрушены 7 квартир – шесть на 7 этаже и одна на 8 этаже.

Список пострадавших:

В результате ЧП пострадали 7 человек, один из них погиб: Скончался 86-летнийТимохин М.И, хозяин квартиры №38.

5 человек госпитализированы в Зеленодольскую ЦРБ, находятся на стационарном лечении; один человек направлен на амбулаторное лечение.

- Чижевская Л.Н. 1951 г.р.,

- Чижевская Н.А., 1995 г.р.,

- Аблеева Т.В., 1994 г.р.,

- Файзуллин Д.З., 1992 г.р.,

- Морякина Р.Ф., 1940 г.р.

- Елкин А.В., 1994 г.р. осмотрен, находится на амбулаторном лечении.

Буквально несколько минут назад стало известно о второй смерти в результате обрушения дома в Зеленодольске. В реанимации скончалась 70-летняя пенсионерка.

Напомним, что взрыв газа в Зеленодольске 29 марта 2021 года произошел в девятиэтажном доме №39а. Сообщение об этом в экстренные службы поступило в 22.44. Одной из версией случившегося называют суицид.