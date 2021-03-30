Видео последствия взрыва газа в Зеленодольске 29 марта 2021 года опубликовало МЧС Татарстана

В одной из квартир рухнул потолок. Фото: скриншот с видео

Сотрудники МЧС ночью продолжают разбор завалов в доме №29а на улице Ленина в Зеленодольске, где 29 марта 2012 года произошел взрыв газа. Также они осматривают пострадавшие квартиры. Задача затрудняется тем, что дом не только отключили от газа, но еще и от света.

Тем не менее, судя по кадрам, сделанным спасателями, видно, что в одной из квартир рухнуло потолочное перекрытие – образовался проем в квартиру на верхнем этаже. Напомним, в результате ЧП повреждены семь квартир – шесть на седьмом этаже и одна на восьмом. Но при этом несущие конструкции, по предварительным данным, не пострадали.

Один человек погиб, семеро пострадали и были доставлены в больницу с различными травмами. Выживших жильцов – около 100 человек, эвакуировали в Центр культуры им. Горького. Всем им городские власти обещают предоставить на время квартиры из маневренного жилого фонда. С людьми работают психологи МЧС. Возвращаться в свои квартиры им пока не разрешают. В городе из-за ЧП введен режим ЧС муниципального характера. Он перестанет действовать, когда дом восстановят.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Основная версия – неисправность газового оборудования. Но также рассматривается версия суицида хозяина одной из квартир.

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