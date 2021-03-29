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Дом. Семья29 марта 2021 15:49

В Казанском цирке после драки слоних одна из них травмировала рабочего: животные больше не выйдут на арену

Дальнейшая их судьба неизвестна. "Комсомолка" разбиралась, могут ли многотонные артистки стать новыми обитателями местного зоопарка
Камилла МИННИБАЕВАКамилла МИННИБАЕВА
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Сначала они устроили драку между собой.

Фото: скриншот с видео

В Казанском цирке окончательно отменили все представления с участием слоних Магды и Дженни. Первые претензии появились к работе животных после того, как они поссорились во время дневного представления, а через неделю одна из них травмировала в вольере рабочего. Мужчина жив. Он получил различные переломы и сейчас находится в больнице.

- В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия и были ли рабочим труппы нарушены правила безопасности, обсуждаются наиболее приемлемые для дальнейшего условия пребывания, - говорится в официальном сообщении Казанского цирка.

Может слонихам запретят выступать и на других аренах. Дальнейшая судьба многотонных артисток пока неизвестна. Дело в том, что их собственник - гражданин Польши, и только он вправе принимать решения о том, что делать с животными.

В свою очередь редакция "Комсомолки" сделало устное предложение мэрии и Казанскому зоопарку - раз слонихам больше не выступать на арене, то может передать их в местный зоопарк "Река Замбези".

Тем более одно крупное татарстанское предприятие ранее уже выражало желание подарить "Реке Замбези" слона. Но этот вопрос так и остался открытым - в процесс покупки вмешалась пандемия коронавируса.

Вот только все оказалось не так просто. Прежде всего, в Казанском зоопарке "Река Замбези" отбирают животных по принципу одного континента - Африки. Такова изначальная концепция. А проштрафившиеся Магда и Дженни - не африканские слоны, а азиатские.

Кроме того, в Казанском зоопарке сообщили, что пока директор находится в отпуске, такие вопросы без него решать невозможно.

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