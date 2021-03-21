В казанском цирке во время представления подрались слонихи

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Сегодня, 21 марта, в казанском цирке во время представления "Шоу слонов и магия цирка" подрались две слонихи. По словам специалистов, причиной конфликта могло стать желание доказать свое лидерство, которое часто проявляется у животных весной. По информации “Комсомолки” раньше проблемы с этими слонами у дрессировщиков не было. Все необходимые прививки у них имеются.

Слониху, которая буквально оказалась под конечностями "подруги", зовут Магда. Она осталась цела и невредима. В цирке уже провели служебную проверку. На место даже приезжали сотрудники полиции. Предварительно, нарушений по содержанию животных не выявлено.

Никто из зрителей, находившихся на представлении, равно как и сами слоны, не пострадал. Единственное - дети испугались, а родители были возмущены срывом шоу.

Второе представление, которое должно было состояться в этот же день, пришлось отменить.

- Возврат денежных средств осуществляется тем же способом, которым производилась оплата, - сообщает пресс-служба цирка.