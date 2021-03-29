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Дом. Семья29 марта 2021 12:21

После двух нападений слонов в Казанском цирке представления с их участием окончательно отменили

Если после первой драки между животными был еще шанс вернуть их на арену, то теперь, когда от одного из них пострадал человек, было принято новое решение
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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В первый раз слонихи подрались между собой.

Фото: скриншот с видео

Пока дрессировщики, зоопсихологи и специалисты, привлеченные со всего мира, разбирались в причинах драки слоних – Дженни и Магды, как произошло новое ЧП. Все в том же Казанском цирке одна из этих многотонных артисток напала на рабочего. Прошедшей ночью мужчина дежурил у их вольера и в один из моментов зашел внутрь его. Тогда-то на него и напала одна из слоних. Рабочий получил различные переломы и был госпитализирован в местную больницу.

И если до этого отстраненные от выступлений слонихи еще имели шансы вернуться на арену Казанского цирка, то теперь его руководство приняло окончательное решение – отказаться от их участия в представлениях.

Напомним, первое ЧП со слонихами произошло 21 марта, то есть неделю назад. Тогда в борьбе за лидерство старшая из них – Дженни, напала на свою младшую напарницу – Магду. Слониха вытолкнула соперницу с арены в зрительский зал. Дети и взрослые в страхе разбежались. Никто не пострадал.

Живой уголок