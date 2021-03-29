После двух нападений слонов в Казанском цирке представления с их участием окончательно отменили

В первый раз слонихи подрались между собой. Фото: скриншот с видео

Пока дрессировщики, зоопсихологи и специалисты, привлеченные со всего мира, разбирались в причинах драки слоних – Дженни и Магды, как произошло новое ЧП. Все в том же Казанском цирке одна из этих многотонных артисток напала на рабочего. Прошедшей ночью мужчина дежурил у их вольера и в один из моментов зашел внутрь его. Тогда-то на него и напала одна из слоних. Рабочий получил различные переломы и был госпитализирован в местную больницу.

И если до этого отстраненные от выступлений слонихи еще имели шансы вернуться на арену Казанского цирка, то теперь его руководство приняло окончательное решение – отказаться от их участия в представлениях.

Напомним, первое ЧП со слонихами произошло 21 марта, то есть неделю назад. Тогда в борьбе за лидерство старшая из них – Дженни, напала на свою младшую напарницу – Магду. Слониха вытолкнула соперницу с арены в зрительский зал. Дети и взрослые в страхе разбежались. Никто не пострадал.