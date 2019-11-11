Купи слона!: мэрия Казани ждет спонсора для нового зоопарка "Река Замбези"

11 ноября директор Казанского Зооботсада Фанис Нурмухаметов во время совещания "деловой понедельник" в мэрии города сообщил новые сроки открытия долгожданного зоопарка "Река Замбези".

Обещали открыть к 1 сентября, потом чуть позже... Причины переноса открытия более, чем уважительные - не все животные успели прибыть или пройти адаптацию. Переезд для них и без того стресс, а тут еще любопытные люди действовали бы на нервы.

Итак, новая дата торжественного открытия "Реки Замбези" - канун Нового года 2020! К этому времени как раз успеют прибыть и осмотреться в своих вольерах фламинго, четыре белоголовых сипа (которые составят компанию тем двум, что уже обживаются), венценосный журавль, кафрский ворон, египетская цапля, зебры, гепарды и шимпанзе.

Уже сейчас новый зоопарк пополнился такими животными, как гамадрилы, страусы, пантеровые черепахи, мартышки Браза, сурикаты, млекопитающие даманы, подвид антилоп дикдики, львы и голубые гну. Всего уже доставлены в Казань 22 вида животных из 34 видов тех, что запланировали для популяции зоопарка. Полностью его заселят в 2020-2021 годах.

Сложности с пополнением вольеров связаны как с отсутствием финансирования, так и с перевозкой и приобретением редких особей. Для того, чтобы ухаживать за ними, часть сотрудников казанского зоопарка отправилась на стажировку.

Мэрия столицы Татарстана отметила, что это первый в России проект зоопарка, животных для которого закупают на деньги спонсоров. Например, сам мэр Ильсур Метшин проспонсировал приобретение зебр.

А вот со слонами вышла неувязочка - денег нет. Крупная корпорация ТАИФ пообещала купить четырех африканских слонов, но пока на эту тему идут только переговоры. Кто купит редких черных носорогов, также пока неизвестно. Если все сложится хорошо, то казанская "Река Замбези" станет единственным в России зоосадом, где эти животные будут находиться. Кроме самой Африки, разумеется.

- Всего в программе "Друг зоопарка" приняли участие 33 казанских и татарстанских предприятия, на средства которых приобретены 232 экземпляра животных, - сообщил Фанис Нурмухаметов. - На вольерах этих животных будут установлены таблички с информацией о дарителе. Это уникальный пример для России формирования коллекции при помощи спонсоров.

Как в анекдоте 90-х годов прошлого столетия про комнату нового русского, где в дальнем углу стоит аквариум с бегемотом, произошел казус. Несколько дней назад из своего старого вольера в новый переехала бегемотиха Захария. Почтенная дама даже потерялась, начав обследовать новую территорию. Бассейн внутри ее теплого вольера оказался почти в четыре раза больше, чем прежний, который был 4 на 6 метров. Что будет летом, когда Захария выйдет на улицу? Там ее бассейн больше в несколько раз.

Кстати, возле дома Захарии установлен скалодром и спорткомплекс, на территории зоосада расположены ресторан с открытой смотровой площадкой, установлены скамейки. Для маленьких посетителей оборудовано несколько игровых площадок. Для людей с ограниченными возможностями есть пандусы и таблички с надписями на шрифте Брайля.