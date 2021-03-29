В Казанском цирке слониха толкнула рабочего и переломала ему ребра

Мужчину с различными переломами увезли на "скорой". Фото: Олег УКЛАДОВ

Утром 29 марта стало известно, что в Казанском цирке во время уборки в вольере одной из слоних произошел инцидент. По предварительным данным, животное оттолкнуло рабочего. Причем с такой силой, что мужчина получил закрытые переломы ребер, а также грудных позвонков. Пострадавшего срочно госпитализировали. Сообщил "Комсомолке" собственный источник в Казанском цирке.

Так, по словам источника, рабочий дежурил у вольера с животными. Круглосуточное наблюдение за слонихами ввели после инцидента на арене во время представления. В один из моментов мужчина зашел к животным и был травмирован. Коллеги обнаружили его под утро. На место происшествия выезжали сотрудники МВД.

Напомним, речь идет о животных, которые устроили между собой драку на арене во время представления. Слонихи упали в зрительный зал, люди разбежались. К счастью никто тогда не пострадал. Представления с участием этих животных отменили.