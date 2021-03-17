В Татарстане нашли детей, которые подожгли памятник Воину-освободителю

Памятник сгорел вечером 16 марта. Фото: МЧС Татарстана

Татарстанские полицейские нашли детей, которые причастны к поджогу памятника Воину-освободителю в Заинске. Напомним, шестиметровый монумент на бульваре Победы сгорел дотла вечером 16 марта. Он был сделан из композитных материалов. В итоге остался стоять один лишь металлический каркас.

Памятник сгорел дотла. Фото: МЧС Татарстана

В распоряжении правоохранителей оказались записи с камер видеонаблюдения. На них видно, как три девочки и один мальчик сначала поджигали на Вечном огня веточки из венка, а потом подпалили и сам венок. От него вспыхнул и с сгорел дотла сам шестиметровый монумент.

После ЧП администрацию Заинска срочно пригласили всех директоров местных школ. Им и сотрудникам инспекции по делам несовершеннолетних МВД показали кадры поджога. памятника стоимостью около 1,7 миллиона рублей.

Так, детей удалось вычислить по зимним шапкам. Их уже вместе с родителями пригласили в полицию. Все четверо - ученики одной из местных школ, им от 8 до 10 лет.

- В отношении родителей составлены административные материалы по статье "Неисполнение родительских обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", - сообщили в МВД России.

Напомним, по факту поджога памятника в Заинске следственным комитетом Татарстана было также возбуждено уголовное дело. К слову, вопросом, как сгорел памятник, который, по словам производителя, был изготовлен из негорючих материалов, сейчас занимаются сотрудники прокуратуры.