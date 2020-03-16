2020-03-16T13:09:21+03:00
Спорт

Слуцкий снова троллит Дзюбу в соцсетях, на сей раз он нашел "двойника" футболиста в Британии

Нападающий сборной России в стороне не остался, сравнив наставника "Рубина" с Камнеедом [фото]
Владимир КРУПСКИЙ
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Сходство российского футболиста и британского боксера на лицо. Фото: Александр Глуз/скриншот с видео.Сходство российского футболиста и британского боксера на лицо. Фото: Александр Глуз/скриншот с видео.
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Не так давно главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий и форвард сборной России Артем Дзюба сцепились в интернет-баттле. Они поочередно троллили друг друга в Инстаграме. В частности, Слуцкий сравнил Дзюбу с бревном, а тот в ответ заметил, что наставник "Рубина" похож на толстяка из "Форта Боярд".

После месячного затишья баттл продолжился. Слуцкий выложил на своей странице в Инстаграме видео, где человек, ну очень похожий на Дзюбу дает интервью. Слуцкий подписал видео довольно остроумно - "Артем Дзюба отлично подтянул уровень английского".

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Артем Дзюба отлично подтянул уровень английского
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На деле же на видео британский боксер Скотт Куигг. Он не самый известный спортсмен на туманном альбионе, хоть и имеет неплохую статистику - 34 победы в 38 боях на профессиональном уровне. Правда, Куигг вот уже два года не выходит на ринг. Впрочем, отрицать сходство британского боксера и российского футболиста не стоит.

Артем Дзюба на пост Слуцкого ответил оперативно, выложив целую вереницу фотографий под общим названием - "Леонид Слуцкий до и после первой победы".

artem.dzyubaartem.dzyuba
Леонид Слуцкий до и после первой победы
96998 отметок «Нравится»None комментариевInstagram
Фото: личная страница Артема Дзюбы в Инстаграме.

Фото: личная страница Артема Дзюбы в Инстаграме.

Фото: личная страница Артема Дзюбы в Инстаграме.

Фото: личная страница Артема Дзюбы в Инстаграме.

Фото: личная страница Артема Дзюбы в Инстаграме.

Фото: личная страница Артема Дзюбы в Инстаграме.

Отметим, что Дзюба и Слуцкий уже не в первый раз подкалывают друг друга в Инстаграме. Так, форвард назвал наставника "Рубина" "Леонидбургером", а Слуцкий Дзюбу - "игрочишкой".

ИСТОЧНИК KP.RU

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