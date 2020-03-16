Слуцкий снова троллит Дзюбу в соцсетях, на сей раз он нашел "двойника" футболиста в Британии

Не так давно главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий и форвард сборной России Артем Дзюба сцепились в интернет-баттле. Они поочередно троллили друг друга в Инстаграме. В частности, Слуцкий сравнил Дзюбу с бревном, а тот в ответ заметил, что наставник "Рубина" похож на толстяка из "Форта Боярд".

После месячного затишья баттл продолжился. Слуцкий выложил на своей странице в Инстаграме видео, где человек, ну очень похожий на Дзюбу дает интервью. Слуцкий подписал видео довольно остроумно - "Артем Дзюба отлично подтянул уровень английского".

leonid.slutsky Артем Дзюба отлично подтянул уровень английского

На деле же на видео британский боксер Скотт Куигг. Он не самый известный спортсмен на туманном альбионе, хоть и имеет неплохую статистику - 34 победы в 38 боях на профессиональном уровне. Правда, Куигг вот уже два года не выходит на ринг. Впрочем, отрицать сходство британского боксера и российского футболиста не стоит.

Артем Дзюба на пост Слуцкого ответил оперативно, выложив целую вереницу фотографий под общим названием - "Леонид Слуцкий до и после первой победы".

artem.dzyuba Леонид Слуцкий до и после первой победы

Фото: личная страница Артема Дзюбы в Инстаграме.

Фото: личная страница Артема Дзюбы в Инстаграме.

Фото: личная страница Артема Дзюбы в Инстаграме.

Отметим, что Дзюба и Слуцкий уже не в первый раз подкалывают друг друга в Инстаграме. Так, форвард назвал наставника "Рубина" "Леонидбургером", а Слуцкий Дзюбу - "игрочишкой".