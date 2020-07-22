Коронавирус в Татарстане, последние новости на 22 июля 2020 года: скончались двое молодых мужчин

С начала пандемии в Татарстане выявили 5 278 случаев коронавируса. По данным регионального оперштаба по борьбе с инфекцией, на данный момент вылечились 4 139 зараженных, скончался - 31. При этом, у федерального штаба другие цифры: 4 205 выздоровевших и 21 скончавшийся.

О НОВЫХ ЛЕТАЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ

Накануне стало известно о двух новых летальных случаях коронавируса в республике. Жертвами инфекции стали мужчины в возрасте 31-го и 39-ти лет.

Первый зараженный - житель Набережных Челнов - был госпитализирован в инфекционную больницу еще 1 июля. Болезнь у него протекла в средней степени тяжести. 11 числа на фоне острой респираторной недостаточности наступила смерть.

Второй зараженных проходил лечение во временном инфекционном госпитале на базе РКБ. У него COVID-19 проходил в тяжелой форме. - С 22 июня пациент находился в отделении реанимации и интенсивной терапии, проводилось специфическое лечение. 5 июля произошло ухудшение состояния на фоне имевшихся хронических заболеваний. 20 июля на фоне прогрессирующей сердечно-легочной недостаточности произошла остановка сердца. Реанимационные мероприятия не возымели должного эффекта, зафиксирована смерть, - отмечают в региональном оперштабе.

О КАФЕ И МАГАЗИНАХ. КОТОРЫЕ ВОЗОБНОВИЛИ РАБОТУ

После снятия ряда ограничений в Татарстане вновь открылись уже 8,4 тысячи предприятий общепита и магазинов. Работу вновь получили 42,6 тысяч человек. Напомним, торговым центрам и кафе в республике разрешили возобновить деятельность 15 июля.

О ПРАЗДНОВАНИИ КУРБАН-БАЙРАМА

Курбан-байрам 2020 выпал на пятницу, 31 июля. Из-за риска распространения коронавируса Духовное управление мусульман Татарстана рекомендовало имамам мечетей провести намаз вне помещений – на открытом воздухе. Дело в том, что из-за требований Роспотребнадзора – 1 человек на 4 квадратных метра, мест внутри на всех может не хватить.

К слову, пришедшим на праздничную молитву мусульманам придется взять собой медицинские маски, перчатки и свой молельный коврик, а также соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

Заметим, что вместо заявленных 55 мест забой животных будет осуществляться лишь на 33-х.