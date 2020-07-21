После снятия ограничений в Татарстане открылись 8,4 тысячи кафе и магазинов

21 Июль 2020 2020-07-21T14:00:31+03:00

Субсидии на покупку средств дезинфекции в Татарстане могут получить более 11 тысяч организаций и ИП. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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После снятия ряда ограничений в Татарстане вновь открылись 8,4 тысячи предприятий общепита и магазинов. Работу вновь получили 42,6 тысяч человек. Напомним, торговым центрам и кафе в республике разрешили возобновить деятельность 15 июля.

- Открытие предприятий общественного питания, а также деятельность по оказанию услуг населению предполагают тесный и длительный контакт с посетителями. Своевременным здесь является запуск с 15 июля новой меры поддержки по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям на проведение профилактических и дезинфекционных мероприятий, - заметил глава регионального Минэкономики Мидхат Шагиахметов.

Отметим, что субсидии на покупку средств дезинфекции в Татарстане могут получить более 11 тысяч организаций и ИП.

ИСТОЧНИК KP.RU