Курбан-байрам 2020 в Татарстане: для жертвоприношений подготовят 55 площадок

20 Июль 2020 2020-07-20T18:30:13+03:00

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В эту пятницу, 31 июля, в Татарстане мусульмане отпразднуют Курбан-байрам 2020. Как сообщил на пресс-конференции журналистам первый заместитель муфтия республики Рустем хазрат Валиулин в этот раз мечети не смогут вместить всех желающих посетить торжественную молитву. Все дело в требованиях Роспотребнадзора – из-за риска распространения коронавируса можно разместить только 1 человека на площади 4 квадратных метра.

Поэтому, по словам Рустем хазрат Валиулин, стоит позвонить в мечеть и заранее занять место, а также прийти туда как можно раньше. Ведь рецитация Священного Куръана начнется уже в 3.30, а праздничные вагазы в 3.45, сам же гает-намаз пройдет в 4.15. Мусульманам пришедшим в мечеть необходимо иметь медицинские маски и перчатки, а также собственный молельный коврик.

К слову, из-за риска распространения коронавируса Духовное управление мусульман Татарстана рекомендовало имамам мечетей провести намаз вне помещений – на открытом воздухе.

ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ

После гает-намаза приносить в жертву животных можно уже с 4.30. Для этого в Татарстане будет подготовлено 55 специальных площадок, 15 из них в Казани. Там будут работать ветеринарно-санитарные эксперты. Они будут в том числе после проверки выдавать жертвующим мясо соцучреждениям необходимые для этого справки.

Сами же площадки для убоя должны быть с твердым покрытием и контейнерами для сбора биологических отходов и емкостями для сбора крови. Также там должен быть предусмотрен запас дезинфицирующих средств.

Кроме того, перед завозом на эти площадки животных нужно обустроить и места для их содержания с кормом и питьевой водой.

ГДЕ НЕЛЬЗЯ ОТМЕЧАТЬ ПРАЗДНИК МАССОВО

По словам Рустема хазрата Валиулина, Курбан-байрам 2020 из-за санитарно-эпидемиологической обстановки в Татарстане массово отмечать не будут в Альметьевском и Нижнекамском районах, а также в Набережных Челнах.

ИСТОЧНИК KP.RU