2020-07-15T15:39:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые послабления в Татарстане 15 июля 2020 года: власти разрешили открыть ТЦ

Также теперь кафе и ресторанам принимать клиентов внутри помещений, а не только на летних верандах
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление, которое дарит республике новые послабления ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.

Так, согласно документу, с 15 июля разрешена работа всех торговых центров, но с условием не более 1 человека на 4 квадратных метра торговой площади. Посетители ТЦ обязаны будут носить перчатки и маски, а также соблюдать социальную дистанцию – минимум 1,5 метра. При этом до сих пор в центрах запрещена работа кинотеатров и детских комнат.

В отличие от ТЦ запрещено пока открываться и кальянным, ночным клубам и другим развлекательным заведениями.

Еще из разрешенного – с этой среды также свою деятельность могут возобновить внутри помещений, а не только на летних верандах, кафе и рестораны. Но для них тут тоже есть свои требования. Так, в частности, заполняемость зала не должна превышать 50%, столики должны стоять друг от друга на расстоянии минимум 1,5 метра, за каждым не более 4 человек. Что же касается банкетов, то и тут есть лимит – не более 50 человек, и опять же с расчетом 1 гость на 4 квадратных метра.

Послабления коснулись и ЗАГСов. С 15 июля снимается ограничение на количество участников церемонии бракосочетания. Но опять же не более 10 человек на 40 квадратных метров. Если же помещение имеет большую площадь, то можно пригласить и больше гостей.

Кроме того, в Татарстане местные власти отменили и обязательный 14-дневный карантин в обсервации для прибывших из заграницы. Его заменили на не менее строгую самоизоляцию, но зато по месту жительства или пребывания.

Напомним, тем временем в Татарстане власти продлили обязательную самоизоляцию для жителей республики, которым более 65 лет, до 26 июля включительно. Также, в общественном транспорте и магазинах все еще действует масочно-перчаточный режим, а таксистам по-прежнему запрещено сажать в салон более двух клиентов, если только они не с детьми.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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