Курбан-байрам 2020 в Татарстане: стал известен список адресов площадок для жертвоприношений

Напомним, Курбан-байрам 2020 выпал на 31 июля (пятница). В Татарстане этот день объявлен выходным. Вот только всеобще единение в этот день могут прочувствовать не все мусульмане республики. Из-за непростой ситуации с коронавирусом централизовано отмечать Курбан-байрам не будут в Альметьевском и Нижнекамском районах, а также в Набережных Челнах.

Из-за риска распространения коронавируса Духовное управление мусульман (ДУМ) Татарстана рекомендовало имамам мечетей провести намаз вне помещений – на открытом воздухе. Дело в том, что из-за требований Роспотребнадзора – 1 человек на 4 квадратных метра, мест внутри на всех может не хватить. К слову, пришедшим на праздничную молитву мусульманам придется взять собой медицинские маски, перчатки и свой молельный коврик, а также соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

В свою очередь рецитация Священного Куръана начнется уже в 3.30, а праздничные вагазы в 3.45, сам же гает-намаз пройдет в 4.15. А уже после него – с 4.30, можно начинать приносить животных в жертву.

Напомним, что в главном управлении ветеринарии Кабмина Татарстана выразили готовность организовать их заклание на 55 площадках по всей республике. Но из-за пандемии коронавируса в ДУМ Татарстана сократили это количество до 33 площадок, 15 из них в Казани, оставив при этом право дополнить этот список. Кроме того, поясняется, что жертвоприношение можно совершить и в частных забойных цехах или подворьях.

АДРЕСА ПЛОЩАДОК

Казань:

- Мечеть «Казан Нуры» (ул. Фатыха Амирхана, 3);

- Мечеть «Салихжан» (ул.Бестужева, 66а);

- Мечеть «Аль-Марджани» (ул. Каюма Насыри, 17);

- Мечеть «Гадель» ( ул.Оренбургский проезд, 193);

- Мечеть «Ризван» (ул. Хусаина Мавлютова, 48а);

- Мечеть «Апанаевская» (ул.Каюма Насыри, 27);

- Мечеть «Тынычлык» (пос. Мирный ул.Мелитопольская, 15);

- Комплекс по ул.Братьев Петряевых

- Мечеть «Сулейман» (Ютазинская, 8а к1);

- Мечеть «Рамазан» (ул. Окольная, 25б);

- Мечеть «Маулид» (Селянская, 23);

- Мечеть «Куддус» (ул.Яснополянский переулок, 16);

- Мечеть «Иман Нуры» (ул.Дорожная, 32а);

- Мечеть «Раджап» (ул.Энгельса, 20);

- «Фатиха» (Кадышевская мечеть ул.Рихарда Зорге, д.2а).

Татарстан:

- Зеленодольск ул. Гоголя, 19;

- Чистополь ул.Нариманова, 74 и Мичурина, 10б;

- Актаныш ул.Дорожная, 46;

- Пестрецы ул.Казанская, д.4;

- Лениногорск ул.Набережная, д.26;

- Елабуга проспект Мира, д.2;

- Бавлы ул. Татарстан, 1а;

- Арск, село Старый Айван ул.Школьная, 1А;

- Верхний Услон мечеть села Моркваши;

- Черемшан ул. Химиков, 2;

- Азнакаево ул.Марджани, 41;

- Балтаси ул.Ибрагима Саляхова, д.6;

- Заинск ул.Вокзальная, д.3;

- Менделеевск ул.Гунина, напротив завода «Карпова»;

- Лаишевский район - село Сокуры ул Покровская, 1; мечеть в селе Песчаные Ковали; мечеть в поселке Габишево.

Отметим, что сами же площадки для убоя должны быть с твердым покрытием и контейнерами для сбора биологических отходов и емкостями для сбора крови. Также там должен быть предусмотрен запас дезинфицирующих средств.

Кроме того, перед завозом на эти площадки животных нужно обустроить и места для их содержания с кормом и питьевой водой.

На всех площадках будут работать ветеринарно-санитарные эксперты. Они будут принимать и проверять мясо от желающих пожертвовать его соцучреждениям. Если все в порядке выдадут все нужные справки. Без них мясо не примут.

При этом для ввозимых в Татарстан животных на убой тоже есть свои требования. Так, например, регион, из которого поступил скот, должен быть благополучным по инфекционным болезням животных. Сейчас, в частности, из-за этого ввоз овец в Татарстан запрещен из 59 регионов России.

КАКИХ ЖИВОТНЫХ И СКОЛЬКО МОЖНО ЖЕРТВОВАТЬ

Как пояснили в Духовном управлении мусульман Татарстана за одного человека на курбан полагается одна овца или коза, за семерых пойдет корова или верблюд. Лошадь в качестве жертвы не принимается.

Для заклания из этого списка идут верблюды (независимо от количества горбов) - в возрасте от 5 лет и старше; помимо коров могут был использованы также быки или буйволы – от 2 лет и выше; овца или коза – от 1 года и выше.

Отмечается, что все жертвенные животные должны быть приобретены дозволенным путем.

верблюды (все равно, одно- или двугорбые),

коровы, быки (или буйволы),

овцы (или козы).

Лошади не используются в качестве жертвенных животных.

Животное должно быть приобретено дозволенным путем.

Из всего вышеперечисленного каждое животное обязательно должно достигнуть своего определенного возраста:

верблюд – от 5 лет и выше;

корова – от 2 лет и выше;

и овца – от 1 года и выше.