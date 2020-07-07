2020-07-07T14:15:47+03:00
Общество

В Казани скончалась 93-летняя вдова ветерана Бибинур Лутфуллина, которой долго не хотели давать новую квартиру

Лишь после вмешательства президента Татарстана Рустама Минниханова труженицу тыла переселили из дома без удобств
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Стало известно, что в Казани скончалась 93-летняя труженица тыла, вдова ветерана Великой Отечественной войны Бибинур Лутфуллина. Об этом СМИ сообщил правозащитник Еркен Сарсембаев

Напомним, несколько лет Бибинур Лутфуллина жила в ветхом домике с обвалившимся потолком без водоснабжения и нормального туалета. В получении другого жилья ей отказывали из-за ошибок в документах. Решить проблему помогло лишь вмешательство президента Татарстана Рустама Минниханова, и только тогда пенсионерка смогла переехать. Вот только в новой квартире она прожила всего два месяца - вдова ветерана умерла на 94-году жизни.

Бибинур Лутфуллину похоронили 5 июля на кладбище в поселке Отары.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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