1 мая в Казани 93-летняя вдова ветерана Великой Отечественной войны Бибинур Лутфуллина получила квартиру
В эту пятницу, 1 мая, 93-летняя вдова ветерана Великой Отечественной войны Бибинур Лутфуллина получила долгожданную квартиру. Напомним, пенсионерка долгое время жила в частном ветхом доме без каких-либо удобств – переселить ее не могли из-за ошибки в документах. На ее проблему обратили внимание правозащитники и президент Татарстана Рустам Минниханов.
Именно глава республики в итоге дал поручение решить вопрос с бюрократией в отношении вдовы ветерана и выдать ей положенное благоустроенное жилье.
Перед Днем Победы 2020 Лутфуллина получила однокомнатную квартиру в доме №8 на улице Наиля Юсупова в казанском жилкомплексе «Салават Купере».
ИСТОЧНИК KP.RU