1 мая в Казани 93-летняя вдова ветерана Великой Отечественной войны Бибинур Лутфуллина получила квартиру

1 Май 2020 2020-05-01T14:03:02+03:00

Женщина долгое время жила в ветхом частном доме, пока на ее проблему не обратили внимание правозащитники и президент Татарстана Рустам Минниханов

Изменить размер текста: A A

В эту пятницу, 1 мая, 93-летняя вдова ветерана Великой Отечественной войны Бибинур Лутфуллина получила долгожданную квартиру. Напомним, пенсионерка долгое время жила в частном ветхом доме без каких-либо удобств – переселить ее не могли из-за ошибки в документах. На ее проблему обратили внимание правозащитники и президент Татарстана Рустам Минниханов.

Именно глава республики в итоге дал поручение решить вопрос с бюрократией в отношении вдовы ветерана и выдать ей положенное благоустроенное жилье.

Перед Днем Победы 2020 Лутфуллина получила однокомнатную квартиру в доме №8 на улице Наиля Юсупова в казанском жилкомплексе «Салават Купере».

ИСТОЧНИК KP.RU